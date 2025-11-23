Рейтинг@Mail.ru
Пушков назвал план стран ЕС по Украине планом продолжения войны - РИА Новости, 23.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:48 23.11.2025
Пушков назвал план стран ЕС по Украине планом продолжения войны
Пушков назвал план стран ЕС по Украине планом продолжения войны - РИА Новости, 23.11.2025
Пушков назвал план стран ЕС по Украине планом продолжения войны
План стран Евросоюза по решению украинского конфликта — это продуманный план продолжения войны, считает сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 23.11.2025
Пушков назвал план стран ЕС по Украине планом продолжения войны

Пушков назвал мирный план ЕС продуманным планом продолжения войны

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГлава международного комитета Госдумы РФ Алексей Пушков
Глава международного комитета Госдумы РФ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Глава международного комитета Госдумы РФ Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. План стран Евросоюза по решению украинского конфликта — это продуманный план продолжения войны, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
"Европейский "мирный план" - это не план мира, а план продолжения войны. Продуманный и выверенный", - написал он в своем Telegram-канале.
Обнародованный в воскресенье дополненный план ЕС по Украине включает 28 пунктов, в том числе неприемлемое для РФ предложение о возможности членства Украины в НАТО, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
Как следует из текста документа, Европа в своем предложении по урегулированию допускает вступление Украины в НАТО при консенсусе среди членов альянса. Европейское предложение по плану урегулирования не содержит сроков, в которые Украина должна провести выборы. Европейские предложения по урегулированию содержат пункт, согласно которому НАТО не будет размещать войска на Украине, но с формулировкой "в мирное время". Кроме того, европейские предложения по урегулированию не содержат пункт про признание Крыма, Луганска и Донецка де-факто российскими.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Европе заговорили о преобразовании ЕС в военный блок
Вчера, 16:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинАлексей ПушковДмитрий ПесковНАТОЕвросоюз
 
 
