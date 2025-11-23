Швейцария не участвует в дискуссиях по существу на встрече по Украине

ЖЕНЕВА, 23 ноя - РИА Новости. Швейцария не принимает участия в дискуссиях по существу во встрече между представителями США, ЕС и Украины в воскресенье в Женеве, но продолжит быть посредником и принимающей стороной для таких встреч при желании участников, сообщили РИА Новости в МИД конфедерации.

"Швейцария поддерживает любые инициативы, направленные на установление справедливого и прочного мира на Украине , и продолжит играть свою роль посредника и принимающей стороны, если заинтересованные стороны этого пожелают", - сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что встреча в воскресенье проводится в Женеве "по просьбе США и Украины".

"Швейцария играет роль посредника и принимающей стороны: она поддерживает связь со всеми сторонами, но не участвует в содержательных дискуссиях между американской и украинской делегациями", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что после конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке в июне 2024 года Берн "поддерживал контакты со всеми сторонами, включая Россию , в соответствии со своей традицией оказания добрых услуг".

В воскресенье в Женеве проходят переговоры между представителями США, ЕС и Украины. Как сообщали СМИ, со стороны США в них участвуют государственный секретарь США Марко Рубио , министр армии США Дэниел Дрисколл и спецпосланник президента страны Стив Уиткофф

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева , так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.