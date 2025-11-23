Рейтинг@Mail.ru
17:51 23.11.2025
Швейцария не участвует в дискуссиях по существу на встрече по Украине
Швейцария не участвует в дискуссиях по существу на встрече по Украине

МИД Швейцарии: страна не участвует в дискуссиях по Украине

ЖЕНЕВА, 23 ноя - РИА Новости. Швейцария не принимает участия в дискуссиях по существу во встрече между представителями США, ЕС и Украины в воскресенье в Женеве, но продолжит быть посредником и принимающей стороной для таких встреч при желании участников, сообщили РИА Новости в МИД конфедерации.
"Швейцария поддерживает любые инициативы, направленные на установление справедливого и прочного мира на Украине, и продолжит играть свою роль посредника и принимающей стороны, если заинтересованные стороны этого пожелают", - сообщили в МИД.
В ведомстве отметили, что встреча в воскресенье проводится в Женеве "по просьбе США и Украины".
"Швейцария играет роль посредника и принимающей стороны: она поддерживает связь со всеми сторонами, но не участвует в содержательных дискуссиях между американской и украинской делегациями", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД отметили, что после конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке в июне 2024 года Берн "поддерживал контакты со всеми сторонами, включая Россию, в соответствии со своей традицией оказания добрых услуг".
В воскресенье в Женеве проходят переговоры между представителями США, ЕС и Украины. Как сообщали СМИ, со стороны США в них участвуют государственный секретарь США Марко Рубио, министр армии США Дэниел Дрисколл и спецпосланник президента страны Стив Уиткофф.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
