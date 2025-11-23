Рейтинг@Mail.ru
В Европе заговорили о преобразовании ЕС в военный блок
16:01 23.11.2025
В Европе заговорили о преобразовании ЕС в военный блок
В Европе заговорили о преобразовании ЕС в военный блок - РИА Новости, 23.11.2025
В Европе заговорили о преобразовании ЕС в военный блок
Европейский Союз больше не может всецело полагаться на США на фоне американского плана по урегулированию конфликта на Украине и должен создать свой собственный... РИА Новости, 23.11.2025
В Европе заговорили о преобразовании ЕС в военный блок

Глава ЕНП Вебер: ЕС необходимо преобразовать в военный блок

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. Европейский Союз больше не может всецело полагаться на США на фоне американского плана по урегулированию конфликта на Украине и должен создать свой собственный военно-политический блок по типу НАТО, заявил изданию Bild глава партии и фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер.
"На США мы больше не можем неограниченно полагаться", - сказал он, говоря о мирном плане. Вебер раскритиковал также некоторые пункты плана США по урегулированию конфликта, заявив, что Украина должна сама решить, готова ли она уступить территории, её армия должна быть усилена, а "ЕС необходимо преобразовать в европейское НАТО".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: лидеры ЕС могут поехать в США для влияния на позицию Трампа
13:11
 
