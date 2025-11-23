Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде оценили заявления европейских политиков о блокаде Калининграда
23.11.2025
В Совфеде оценили заявления европейских политиков о блокаде Калининграда
В Совфеде оценили заявления европейских политиков о блокаде Калининграда
Европейские политики демонстрируют всё большую неадекватность, их заявления говорят об абсолютном психиатрическом драматизме во власти этих стран, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов.
2025-11-23T15:54:00+03:00
2025-11-23T15:54:00+03:00
В Совфеде оценили заявления европейских политиков о блокаде Калининграда

Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Европейские политики демонстрируют всё большую неадекватность, их заявления говорят об абсолютном психиатрическом драматизме во власти этих стран, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов.
Ранее агентство Sputnik Литва со ссылкой на главу правящей Социал-демократической партии (СДПЛ) Миндаугаса Синкявичюса передавало, что Литва может рассмотреть вопрос ограничения транзита в Калининград.
"Прибалтийские политики демонстрируют все большую неадекватность в своих заявлениях. Широкий спектр странных инициатив от вновь "обретаемого" ядерного статуса до возможной блокады Калининградской области указывает на абсолютный психиатрический драматизм, царящий во властных кабинетах указанных государств", - сказал Перминов.
В субботу правительство Белоруссии уточнило условия передвижения литовских полуприцепов и прицепов по стране, прописав, что это возможно при работающих пунктах пропуска "Бенякони" (с литовской стороны – "Шальчининкай"), "Каменный Лог" ("Мядининкай") и для совершения грузовых операций в специальных местах.
В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. А позже правительство Литвы решило открыть КПП раньше заявленного срока - уже 20 ноября.
Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков в день возобновления работы границы отмечал, что предложение Минска в адрес Вильнюса о консультациях на уровне министерств иностранных дел по теме работы КПП на общей границе сохраняет актуальность на фоне рисков нового закрытия границы Литвой в одностороннем порядке.
