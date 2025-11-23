Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с автобусом в Эквадоре погибли десять человек
04:41 23.11.2025 (обновлено: 11:18 23.11.2025)
В ДТП с автобусом в Эквадоре погибли десять человек
В ДТП с автобусом в Эквадоре погибли десять человек
В ДТП с автобусом в Эквадоре погибли десять человек
Десять человек погибли в результате ДТП с автобусом в центральной части Эквадора, сообщил телеканал Ecuavisa. РИА Новости, 23.11.2025
В ДТП с автобусом в Эквадоре погибли десять человек

В ДТП с автобусом в центре Эквадора погибли десять человек

© Фото : EcuavisaПоследствия ДТП с автобусом в провинции Манаби в центральной части Эквадора
Последствия ДТП с автобусом в провинции Манаби в центральной части Эквадора - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : Ecuavisa
Последствия ДТП с автобусом в провинции Манаби в центральной части Эквадора
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя - РИА Новости. Десять человек погибли в результате ДТП с автобусом в центральной части Эквадора, сообщил телеканал Ecuavisa.
"Десять человек погибли и около 20 получили ранения в результате ДТП, произошедшего в провинции Манаби", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, автобус потерял управление и перевернулся. Других участников аварии не было.
Девятнадцать пострадавших были доставлены в больницу.
