https://ria.ru/20251123/ekvador-2056876824.html
В ДТП с автобусом в Эквадоре погибли десять человек
В ДТП с автобусом в Эквадоре погибли десять человек - РИА Новости, 23.11.2025
В ДТП с автобусом в Эквадоре погибли десять человек
Десять человек погибли в результате ДТП с автобусом в центральной части Эквадора, сообщил телеканал Ecuavisa. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T04:41:00+03:00
2025-11-23T04:41:00+03:00
2025-11-23T11:18:00+03:00
в мире
эквадор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056901524_4:0:1056:592_1920x0_80_0_0_15921fc6a50116d71eae65800a50879c.jpg
https://ria.ru/20251122/uzbekistan-2056780073.html
эквадор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056901524_135:0:924:592_1920x0_80_0_0_b6885b31f3b8ac41a580ac9413d17089.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор
В ДТП с автобусом в Эквадоре погибли десять человек
В ДТП с автобусом в центре Эквадора погибли десять человек