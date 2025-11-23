Последствия ДТП с автобусом в провинции Манаби в центральной части Эквадора

Последствия ДТП с автобусом в провинции Манаби в центральной части Эквадора

В ДТП с автобусом в Эквадоре погибли десять человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя - РИА Новости. Десять человек погибли в результате ДТП с автобусом в центральной части Эквадора, сообщил телеканал Десять человек погибли в результате ДТП с автобусом в центральной части Эквадора, сообщил телеканал Ecuavisa

"Десять человек погибли и около 20 получили ранения в результате ДТП, произошедшего в провинции Манаби", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, автобус потерял управление и перевернулся. Других участников аварии не было.