Названы российские авто, доступные в пределах двух миллионов рублей
11:43 23.11.2025
Названы российские авто, доступные в пределах двух миллионов рублей
Среди новых автомобилей, производимых на территории России по цене от одного до двух миллионов рублей, жители страны могут приобрести несколько моделей Lada, а... РИА Новости, 23.11.2025
Названы российские авто, доступные в пределах двух миллионов рублей

В пределах двух миллионов рублей доступны модели Lada, Москвич и Evolute

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкМелкоузловая сборка кроссовера "Москвич 3" на линии завода "Москвич"
Мелкоузловая сборка кроссовера "Москвич 3" на линии завода "Москвич". Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Среди новых автомобилей, производимых на территории России по цене от одного до двух миллионов рублей, жители страны могут приобрести несколько моделей Lada, а также "Москвич", Evolute, Solaris и Tenet, выяснили для РИА Новости эксперты дилеров "Рольф" и "Авилон".
В "Авилоне" рассказали, что в этом бюджете доступны различные вариации всех семейств марки Lada кроме Aura. Также в ценовую категорию от 1 до 2 миллионов рублей попадает седан "Москвич 6", цена которого начинается от 1,95 миллиона рублей, и кроссовер "Москвич 3" за 1,4 миллиона рублей.
Помимо этого, за указанную стоимость в России можно купить электрический седан Evolute i-PRO (от 1,5 миллиона рублей) и хэтчбек Solaris KRX (1,8 миллиона рублей), добавили в "Авилоне".
В компании "Рольф" добавили, что за 1-2 миллиона рублей россияне могут рассмотреть две модели российской марки Tenet - T4 (от 1,47 миллиона рублей) и T7 (от 1,78 миллиона рублей).
Кроме того, из иностранных автомобилей, сборка которых налажена в РФ, за 1,5 миллиона рублей доступен Haval M6.
Седан Lada Granta - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Дилеры рассказали, какие модели авто можно купить до миллиона рублей
15 ноября, 10:29
 
Авто Россия Авилон Рольф Lada Vesta
 
 
