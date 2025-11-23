Названы российские авто, доступные в пределах двух миллионов рублей

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Среди новых автомобилей, производимых на территории России по цене от одного до двух миллионов рублей, жители страны могут приобрести несколько моделей Lada, а также "Москвич", Evolute, Solaris и Tenet, выяснили для РИА Новости эксперты дилеров "Рольф" и "Авилон".