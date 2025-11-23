https://ria.ru/20251123/eksperty-2056903301.html
Названы российские авто, доступные в пределах двух миллионов рублей
Названы российские авто, доступные в пределах двух миллионов рублей - РИА Новости, 23.11.2025
Названы российские авто, доступные в пределах двух миллионов рублей
Среди новых автомобилей, производимых на территории России по цене от одного до двух миллионов рублей, жители страны могут приобрести несколько моделей Lada, а... РИА Новости, 23.11.2025
россия
Названы российские авто, доступные в пределах двух миллионов рублей
В пределах двух миллионов рублей доступны модели Lada, Москвич и Evolute
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Среди новых автомобилей, производимых на территории России по цене от одного до двух миллионов рублей, жители страны могут приобрести несколько моделей Lada, а также "Москвич", Evolute, Solaris и Tenet, выяснили для РИА Новости эксперты дилеров "Рольф" и "Авилон".
В "Авилоне"
рассказали, что в этом бюджете доступны различные вариации всех семейств марки Lada
a кроме Aura. Также в ценовую категорию от 1 до 2 миллионов рублей попадает седан "Москвич 6", цена которого начинается от 1,95 миллиона рублей, и кроссовер "Москвич 3" за 1,4 миллиона рублей.
Помимо этого, за указанную стоимость в России
можно купить электрический седан Evolute i-PRO (от 1,5 миллиона рублей) и хэтчбек Solaris KRX (1,8 миллиона рублей), добавили в "Авилоне".
В компании "Рольф"
" добавили, что за 1-2 миллиона рублей россияне могут рассмотреть две модели российской марки Tenet - T4 (от 1,47 миллиона рублей) и T7 (от 1,78 миллиона рублей).
Кроме того, из иностранных автомобилей, сборка которых налажена в РФ, за 1,5 миллиона рублей доступен Haval M6.