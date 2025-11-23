Рейтинг@Mail.ru
Эксперт раскритиковал голливудскую интерпретацию Нюрнбергского процесса
Культура
 
08:07 23.11.2025
Эксперт раскритиковал голливудскую интерпретацию Нюрнбергского процесса
Недавно вышедшая голливудская интерпретация Нюрнбергского процесса создает у зрителя впечатление, что трибунал над высшими руководителями гитлеровской Германии...
Эксперт раскритиковал голливудскую интерпретацию Нюрнбергского процесса

Васильев: голливудская интерпретация Нюрнбергского процесса искажает историю

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкНюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
Нюрнбергский процесс. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Недавно вышедшая голливудская интерпретация Нюрнбергского процесса создает у зрителя впечатление, что трибунал над высшими руководителями гитлеровской Германии был создан и проведен США, подобный подход, укоренившийся в американском кино, искажает не только историю, но и логику международного правосудия, рассказал РИА Новости председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.
"Это особенно важно на фоне тех тенденций, которые доминируют в массовой культуре. Достаточно вспомнить недавнюю голливудскую интерпретацию Нюрнбергского процесса, где создаётся впечатление, будто в трибунале участвовали исключительно американцы. Подобный подход искажает не только историю, но и саму логику международного правосудия после войны как результат коллективного политического решения и практических действий союзников", - указал он.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Историк рассказал, как США начали процесс помилования нацистов
18 июля, 04:53
Васильев обратил внимание на то, что именно для сохранения и распространения объективной информации "наш Фонд уже много лет системно работает над сохранением исторической памяти о Нюрнбергском процессе". По его словам, "эта деятельность давно вышла за рамки отдельных проектов".
"По сути, речь идёт о создании масштабного аудиовизуального архива, который позволяет современному зрителю увидеть Нюрнберг не как что-то абстрактное, не как сухую юридическую процедуру, а как ключевую точку в формировании современного миропорядка в политическом, правовом и гуманитарном измерениях", - пояснил он.
Васильев рассказал, что с этой целью "за последние годы Фонд выпустил десятки документальных фильмов, посвящённых как самому Международному военному трибуналу, так и малоизвестным "Советским Нюрнбергам", которые проходили в нашей стране с 1943 года".
"Эти суды, во многом забытые широкой публикой, сегодня рассматриваются историками как важнейшая часть подготовки к Нюрнбергу: именно там фиксировались свидетельства массовых преступлений на территории нашей страны, собирались материалы, которые впоследствии стали существенным фактором при подготовке обвинительных заключений против главных нацистских преступников", - добавил он
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Для Нюрнберга-2 нет политической воли, заявил историк
19 ноября, 06:53
Председатель правления Фонда Александра Печерского уточнил, что "одним из наиболее значимых наших проектов стал 50-серийный документальный цикл с участием Константина Хабенского".
"Он был задуман как подробная хроника эпохи - от прихода нацистов к власти до реконструкции решений, дискуссий, дипломатических конфликтов, которые сопровождали работу Трибунала", - поделился Васильев.
"Помимо документалистики Фонд участвовал в создании крупного художественного фильма и полномасштабного сериала о Нюрнберге. "На этих проектах перед нами с коллегами стояла задача соединить историческую достоверность с сильной драматургией - чтобы за историческими фигурами было увидеть живых людей, решения которых определяли судьбу послевоенного мира", - отметил он.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Эксперт рассказал об игре о Нюрнбергском трибунале
20 ноября, 05:38
 
