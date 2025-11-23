Эксперт раскритиковал голливудскую интерпретацию Нюрнбергского процесса

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Недавно вышедшая голливудская интерпретация Нюрнбергского процесса создает у зрителя впечатление, что трибунал над высшими руководителями гитлеровской Германии был создан и проведен США, подобный подход, укоренившийся в американском кино, искажает не только историю, но и логику международного правосудия, рассказал РИА Новости председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.

"Это особенно важно на фоне тех тенденций, которые доминируют в массовой культуре. Достаточно вспомнить недавнюю голливудскую интерпретацию Нюрнбергского процесса, где создаётся впечатление, будто в трибунале участвовали исключительно американцы. Подобный подход искажает не только историю, но и саму логику международного правосудия после войны как результат коллективного политического решения и практических действий союзников", - указал он.

Васильев обратил внимание на то, что именно для сохранения и распространения объективной информации "наш Фонд уже много лет системно работает над сохранением исторической памяти о Нюрнбергском процессе". По его словам, "эта деятельность давно вышла за рамки отдельных проектов".

"По сути, речь идёт о создании масштабного аудиовизуального архива, который позволяет современному зрителю увидеть Нюрнберг не как что-то абстрактное, не как сухую юридическую процедуру, а как ключевую точку в формировании современного миропорядка в политическом, правовом и гуманитарном измерениях", - пояснил он.

Васильев рассказал, что с этой целью "за последние годы Фонд выпустил десятки документальных фильмов, посвящённых как самому Международному военному трибуналу, так и малоизвестным "Советским Нюрнбергам", которые проходили в нашей стране с 1943 года".

"Эти суды, во многом забытые широкой публикой, сегодня рассматриваются историками как важнейшая часть подготовки к Нюрнбергу: именно там фиксировались свидетельства массовых преступлений на территории нашей страны, собирались материалы, которые впоследствии стали существенным фактором при подготовке обвинительных заключений против главных нацистских преступников", - добавил он

"Он был задуман как подробная хроника эпохи - от прихода нацистов к власти до реконструкции решений, дискуссий, дипломатических конфликтов, которые сопровождали работу Трибунала", - поделился Васильев.

"Помимо документалистики Фонд участвовал в создании крупного художественного фильма и полномасштабного сериала о Нюрнберге . "На этих проектах перед нами с коллегами стояла задача соединить историческую достоверность с сильной драматургией - чтобы за историческими фигурами было увидеть живых людей, решения которых определяли судьбу послевоенного мира", - отметил он.