Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани в ДТП погибла девочка - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/dtp-2056995005.html
В Астрахани в ДТП погибла девочка
В Астрахани в ДТП погибла девочка - РИА Новости, 23.11.2025
В Астрахани в ДТП погибла девочка
Прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Астрахани, в котором погибла девочка, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T21:38:00+03:00
2025-11-23T21:38:00+03:00
происшествия
астрахань
астраханская область
советский район
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20250224/primore-2001204475.html
астрахань
астраханская область
советский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астрахань, астраханская область, советский район, toyota corolla
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Советский район, Toyota Corolla
В Астрахани в ДТП погибла девочка

В Астрахани водитель Land Cruiser насмерть сбил девочку

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Астрахани, в котором погибла девочка, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Астраханской области.
По предварительным данным, в воскресение, в районе улицы 1-я Виноградная Советского района города Астрахани, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на несовершеннолетнюю 2011 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе.
"В результате ДТП ребенок скончался по пути в больницу", – говорится в сообщении.
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств этого ДТП, уточнили в пресс-службе прокуратуры по региону.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В Приморье водитель потерял управление и сбил двух девочек
24 февраля, 08:59
 
ПроисшествияАстраханьАстраханская областьСоветский районToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала