В Астрахани в ДТП погибла девочка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Астрахани, в котором погибла девочка, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Астраханской области.

По предварительным данным, в воскресение, в районе улицы 1-я Виноградная Советского района города Астрахани , водитель автомобиля Toyot a Land Cruiser совершил наезд на несовершеннолетнюю 2011 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе.

"В результате ДТП ребенок скончался по пути в больницу", – говорится в сообщении.