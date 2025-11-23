https://ria.ru/20251123/dtp-2056995005.html
В Астрахани в ДТП погибла девочка
В Астрахани в ДТП погибла девочка - РИА Новости, 23.11.2025
В Астрахани в ДТП погибла девочка
Прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Астрахани, в котором погибла девочка, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T21:38:00+03:00
2025-11-23T21:38:00+03:00
2025-11-23T21:38:00+03:00
происшествия
астрахань
астраханская область
советский район
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20250224/primore-2001204475.html
астрахань
астраханская область
советский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, астраханская область, советский район, toyota corolla
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Советский район, Toyota Corolla
В Астрахани в ДТП погибла девочка
В Астрахани водитель Land Cruiser насмерть сбил девочку