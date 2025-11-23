Рейтинг@Mail.ru
В ДНР три мирных жителя пострадали из-за действий ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 23.11.2025
В ДНР три мирных жителя пострадали из-за действий ВСУ
В ДНР три мирных жителя пострадали из-за действий ВСУ - РИА Новости, 23.11.2025
В ДНР три мирных жителя пострадали из-за действий ВСУ
Три мирных жителя, включая подростка, пострадали в результате действий вооруженных сил Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.11.2025
В ДНР три мирных жителя пострадали из-за действий ВСУ

Пушилин: в ДНР двое взрослых и подросток пострадали из-за действий ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Три мирных жителя, включая подростка, пострадали в результате действий вооруженных сил Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Три мирных жителя республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за киевской агрессии. В Центрально-Городском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии пострадал мужчина 1965 года рождения. В городе Светлодарске городского округа Дебальцево при подрыве на взрывоопасном предмете тяжело ранен парень — подросток 2011 года рождения. В селе Красная Поляна Великоновоселковского муниципального округа от детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина 1960 года рождения", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Выхода нет: в итоге Запад сделает все, о чем сказал Путин, и даже больше
21 ноября, 08:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
