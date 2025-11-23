https://ria.ru/20251123/dnr-2057001016.html
В ДНР три мирных жителя пострадали из-за действий ВСУ
Три мирных жителя, включая подростка, пострадали в результате действий вооруженных сил Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
светлодарск
денис пушилин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
горловка
светлодарск
в мире, донецкая народная республика, горловка, светлодарск, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Светлодарск, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
