В ДНР за неделю сорвали более 360 террористических атак украинских БПЛА
В ДНР за неделю сорвали более 360 террористических атак украинских БПЛА - РИА Новости, 23.11.2025
В ДНР за неделю сорвали более 360 террористических атак украинских БПЛА
23.11.2025
ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. В ДНР сорвали 366 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 366 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 264 беспилотника, над Горловкой - 102", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что одним из подавленных БПЛА был чешский дрон с авиабомбой весом в 100 килограммов, который был нацелен на распределительную подстанцию в Буденновском районе Донецка. Еще один чешский беспилотник с осколочно-фугасной боевой частью весом в 50 килограммов был перехвачен вблизи электроподстанции в Куйбышевском районе города.
Также противник пытался атаковать линии электропередач в районе Докучаевска в ДНР. Там были перехвачены украинские дроны трех типов - "Скат", "Darts" и "RT-15" с осклочно-фугасными боезарядами.