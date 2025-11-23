Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за неделю сорвали более 360 террористических атак украинских БПЛА - РИА Новости, 23.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 23.11.2025
В ДНР за неделю сорвали более 360 террористических атак украинских БПЛА
В ДНР за неделю сорвали более 360 террористических атак украинских БПЛА - РИА Новости, 23.11.2025
В ДНР за неделю сорвали более 360 террористических атак украинских БПЛА
В ДНР сорвали 366 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России... РИА Новости, 23.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
макеевка
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
макеевка
безопасность, донецкая народная республика, россия, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Макеевка
В ДНР за неделю сорвали более 360 террористических атак украинских БПЛА

В ДНР сорвали 366 террористических атак БПЛА по мирным жителям за неделю

© Фото очевидцаСледы от ракет ПВО
Следы от ракет ПВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото очевидца
Следы от ракет ПВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. В ДНР сорвали 366 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 366 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 264 беспилотника, над Горловкой - 102", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что одним из подавленных БПЛА был чешский дрон с авиабомбой весом в 100 килограммов, который был нацелен на распределительную подстанцию в Буденновском районе Донецка. Еще один чешский беспилотник с осколочно-фугасной боевой частью весом в 50 килограммов был перехвачен вблизи электроподстанции в Куйбышевском районе города.
Также противник пытался атаковать линии электропередач в районе Докучаевска в ДНР. Там были перехвачены украинские дроны трех типов - "Скат", "Darts" и "RT-15" с осклочно-фугасными боезарядами.
