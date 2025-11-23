В ДНР за неделю сорвали более 360 террористических атак украинских БПЛА

ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. В ДНР сорвали 366 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 366 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 264 беспилотника, над Горловкой - 102", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что одним из подавленных БПЛА был чешский дрон с авиабомбой весом в 100 килограммов, который был нацелен на распределительную подстанцию в Буденновском районе Донецка. Еще один чешский беспилотник с осколочно-фугасной боевой частью весом в 50 килограммов был перехвачен вблизи электроподстанции в Куйбышевском районе города.