В Раде заметили тревожную деталь в заявлении Трампа об Украине - РИА Новости, 23.11.2025
18:47 23.11.2025
В Раде заметили тревожную деталь в заявлении Трампа об Украине
Президент США Дональд Трамп намеренно использовал кавычки для обозначения киевского "руководства", заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем... РИА Новости, 23.11.2025
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
артем дмитрук
владимир путин
верховная рада украины
украина
сша
киев
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, артем дмитрук, владимир путин, верховная рада украины, дело миндича
В Раде заметили тревожную деталь в заявлении Трампа об Украине

Дмитрук: Трамп намеренно использовал кавычки для обозначения киевского режима

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намеренно использовал кавычки для обозначения киевского "руководства", заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Трамп в своей публикации обозначил "руководство" Украины — именно так, в кавычках. Потому что уже никто давно не воспринимает ни Зеленского, ни его окружение как реальное руководство государства", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Удержать на ногах". СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского
16:05
Дмитрук также назвал представителей киевского режима террористами и подчеркнул, что власть они удерживают силой, страхом и репрессиями.
В воскресенье Дональд Трамп в своей социальной сети TRUTH Social назвал нынешние власти Украины неблагодарными, использовав при этом слово "руководство" в кавычках.Американский президент не уточнил, имеет ли он в виду усилия по урегулированию конфликта или по поддержке Киева.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за отсутствия мандата у Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, однако подписывать документы должна только легитимная власть.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Поражение России". На Западе резко высказались о переговорах по Украине
16:54
 
