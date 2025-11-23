МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намеренно использовал кавычки для обозначения киевского "руководства", заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
Дмитрук также назвал представителей киевского режима террористами и подчеркнул, что власть они удерживают силой, страхом и репрессиями.
В воскресенье Дональд Трамп в своей социальной сети TRUTH Social назвал нынешние власти Украины неблагодарными, использовав при этом слово "руководство" в кавычках.Американский президент не уточнил, имеет ли он в виду усилия по урегулированию конфликта или по поддержке Киева.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за отсутствия мандата у Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, однако подписывать документы должна только легитимная власть.