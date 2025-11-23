https://ria.ru/20251123/deklaratsiya-2056919007.html
Cтраны G20 осудили использование голода как метода ведения войны
Cтраны G20 осудили использование голода как метода ведения войны - РИА Новости, 23.11.2025
Cтраны G20 осудили использование голода как метода ведения войны
Страны G20 заявили о недопустимости умышленно подвергать гражданское население голоду в качестве метода ведения войны, сообщается в совместной декларации... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T13:42:00+03:00
2025-11-23T13:42:00+03:00
2025-11-23T13:42:00+03:00
в мире
йоханнесбург
большая двадцатка
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056785362_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_53bfe2cab32b51ec21462fec0a4ac4f6.jpg
https://ria.ru/20251123/deklaratsiya-2056918389.html
йоханнесбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056785362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2fdc1ca4e9d4f3f56db072fe4e382210.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йоханнесбург, большая двадцатка, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Йоханнесбург, Большая двадцатка, Обострение палестино-израильского конфликта
Cтраны G20 осудили использование голода как метода ведения войны
Страны G20 заявили, что использовать голод как метод ведения войны недопустимо
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Страны G20 заявили о недопустимости умышленно подвергать гражданское население голоду в качестве метода ведения войны, сообщается в совместной декларации участников объединения, принятой на саммите в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте
Кремля.
“Мы признаем основополагающее право каждого на свободу от голода и подтверждаем, что необходима политическая воля для создания условий для расширения доступа к приемлемым по цене, безопасным, полезным для здоровья и питательным продуктам. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность соблюдению международного права, в частности международного гуманитарного права, и подчеркиваем, что недопустимо умышленно подвергать гражданское население голоду в качестве метода ведения войны”, - сообщается в документе.
Страны G20
приветствовали прогресс в сокращении масштабов голода в мире, однако выразили обеспокоенность тем, что до 720 миллионов человек продолжали страдать от голода в 2024 году, а 2,6 миллиарда человек не могли позволить себе здоровые рационы питания.
“Мы вновь подтверждаем, что продовольствие лежит в основе человеческой жизни и что "Группе двадцати" следует приложить все усилия для достижения ЦУР-2 и последовательной реализации права на питание в контексте национальной продовольственной безопасности, как это подтверждено в Деканских принципах высокого уровня”, - отмечается в декларации.