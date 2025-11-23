Рейтинг@Mail.ru
Cтраны G20 осудили использование голода как метода ведения войны - РИА Новости, 23.11.2025
13:42 23.11.2025
Cтраны G20 осудили использование голода как метода ведения войны
Cтраны G20 осудили использование голода как метода ведения войны - РИА Новости, 23.11.2025
Cтраны G20 осудили использование голода как метода ведения войны
Страны G20 заявили о недопустимости умышленно подвергать гражданское население голоду в качестве метода ведения войны, сообщается в совместной декларации... РИА Новости, 23.11.2025
в мире, йоханнесбург, большая двадцатка, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Йоханнесбург, Большая двадцатка, Обострение палестино-израильского конфликта
Cтраны G20 осудили использование голода как метода ведения войны

Страны G20 заявили, что использовать голод как метод ведения войны недопустимо

© AP Photo / Themba HadebeБаннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, Южная Африка
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Themba Hadebe
Баннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, Южная Африка
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны G20 заявили о недопустимости умышленно подвергать гражданское население голоду в качестве метода ведения войны, сообщается в совместной декларации участников объединения, принятой на саммите в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте Кремля.
“Мы признаем основополагающее право каждого на свободу от голода и подтверждаем, что необходима политическая воля для создания условий для расширения доступа к приемлемым по цене, безопасным, полезным для здоровья и питательным продуктам. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность соблюдению международного права, в частности международного гуманитарного права, и подчеркиваем, что недопустимо умышленно подвергать гражданское население голоду в качестве метода ведения войны”, - сообщается в документе.
Страны G20 приветствовали прогресс в сокращении масштабов голода в мире, однако выразили обеспокоенность тем, что до 720 миллионов человек продолжали страдать от голода в 2024 году, а 2,6 миллиарда человек не могли позволить себе здоровые рационы питания.
“Мы вновь подтверждаем, что продовольствие лежит в основе человеческой жизни и что "Группе двадцати" следует приложить все усилия для достижения ЦУР-2 и последовательной реализации права на питание в контексте национальной продовольственной безопасности, как это подтверждено в Деканских принципах высокого уровня”, - отмечается в декларации.
В миреЙоханнесбургБольшая двадцаткаОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Заголовок открываемого материала