Cтраны G20 осудили использование голода как метода ведения войны

“Мы признаем основополагающее право каждого на свободу от голода и подтверждаем, что необходима политическая воля для создания условий для расширения доступа к приемлемым по цене, безопасным, полезным для здоровья и питательным продуктам. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность соблюдению международного права, в частности международного гуманитарного права, и подчеркиваем, что недопустимо умышленно подвергать гражданское население голоду в качестве метода ведения войны”, - сообщается в документе.