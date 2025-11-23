Страны G20 выступили за наращивание усилий по борьбе с опустыниванием

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны-члены "Группы двадцати" выступили за наращивание усилий по борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой.

Текст декларации лидеров Южно-Африканского саммита "Группы двадцати" опубликован на сайте Кремля.

"Мы подчеркиваем необходимость наращивания усилий по борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой и поддерживаем глобальную Инициативу "Группы двадцати" по землям 2020 года (GLI), которая направлена на предотвращение, остановку и обращение вспять деградации земель и сокращение деградации земель на 50% процентов к 2040 году на добровольной основе при поощрении финансирования, инвестиций и активного участия государственного и частного секторов в восстановлении экосистем", - говорится в тексте декларации.

Отмечается, что страны подчеркивают важность наращивания усилий по защите, сохранению и устойчивому управлению лесами, а также борьбе с обезлесением, в том числе путем обращения вспять процессов обезлесения и деградации лесов к 2030 году.