Страны G20 выступили за наращивание усилий по борьбе с опустыниванием - РИА Новости, 23.11.2025
13:38 23.11.2025
Страны G20 выступили за наращивание усилий по борьбе с опустыниванием
© Pixabay / daeronЗасуха
Засуха
© Pixabay / daeron
Засуха. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны-члены "Группы двадцати" выступили за наращивание усилий по борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой.
Текст декларации лидеров Южно-Африканского саммита "Группы двадцати" опубликован на сайте Кремля.
Страны G20 договорились искоренять насилие к женщинам
Страны G20 договорились искоренять насилие к женщинам
13:36
"Мы подчеркиваем необходимость наращивания усилий по борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой и поддерживаем глобальную Инициативу "Группы двадцати" по землям 2020 года (GLI), которая направлена на предотвращение, остановку и обращение вспять деградации земель и сокращение деградации земель на 50% процентов к 2040 году на добровольной основе при поощрении финансирования, инвестиций и активного участия государственного и частного секторов в восстановлении экосистем", - говорится в тексте декларации.
Отмечается, что страны подчеркивают важность наращивания усилий по защите, сохранению и устойчивому управлению лесами, а также борьбе с обезлесением, в том числе путем обращения вспять процессов обезлесения и деградации лесов к 2030 году.
"Мы признаем необходимость безотлагательного укрепления мер национального реагирования на преступления, затрагивающие окружающую среду, и приветствуем Кейптаунскую министерскую декларацию по преступлениям, затрагивающим окружающую среду, которая также была принята на министерской встрече по климатической устойчивости", - подчеркивается в декларации.
Лидерский саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
Страны G20 поддержали расширение геологоразведки полезных ископаемых
Страны G20 поддержали расширение геологоразведки полезных ископаемых
13:27
 
В миреЙоханнесбургМаксим ОрешкинБольшая двадцатка
 
 
