На Чукотке и в Якутии ожидают потепление - РИА Новости, 23.11.2025
08:30 23.11.2025
На Чукотке и в Якутии ожидают потепление
Значительно отличающаяся в положительную сторону температура установится на следующей неделе на Чукотке и на севере Якутии, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 23.11.2025
чукотка, россия, тихий океан, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Чукотка, Россия, Тихий океан, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
На Чукотке и в Якутии ожидают потепление

Вильфанд: на Чукотке и в Якутии на следующей неделе ожидают потепление

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Национальный природный парк "Ленские столбы" в Якутии
Национальный природный парк Ленские столбы в Якутии - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Национальный природный парк "Ленские столбы" в Якутии. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Значительно отличающаяся в положительную сторону температура установится на следующей неделе на Чукотке и на севере Якутии, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Если субботу на Чукотке были морозы -38, на севере Якутии -42 градуса, то уже в начале следующей недели там существенное повышение температуры. На Чукотке температура повысится примерно на 15-20 градусов", - сказал Вильфанд.
По его словам, это произойдет за счет того, что очень активный циклон на Тихом океане из Японского моря будет перемещаться на север и забросит в эти регионы очень теплый воздух.
"На Чукотке минимальные температуры будут в диапазоне -10 градусов. На Колыме всё равно будет -20, но это высокая температура, на 8-10 градусов выше, чем обычно. В Анадыре даже днем прогнозируется температура от 0 до -4 градусов", - добавил метеоролог.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
