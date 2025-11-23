В Шатуре в первую очередь восстанавливают тепло в объектах здравоохранения

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. После атаки БПЛА на ГРЭС в подмосковной Шатуре в первую очередь идет восстановление тепла в объектах здравоохранения и пансионате для пожилых, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.