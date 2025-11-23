Рейтинг@Mail.ru
В Шатуре в первую очередь восстанавливают тепло в объектах здравоохранения
17:07 23.11.2025 (обновлено: 17:31 23.11.2025)
В Шатуре в первую очередь восстанавливают тепло в объектах здравоохранения
В Шатуре в первую очередь восстанавливают тепло в объектах здравоохранения
После атаки БПЛА на ГРЭС в подмосковной Шатуре в первую очередь идет восстановление тепла в объектах здравоохранения и пансионате для пожилых, сообщил... РИА Новости, 23.11.2025
В Шатуре в первую очередь восстанавливают тепло в объектах здравоохранения

Воробьев: в Шатуре идет восстановление тепла в пансионате для пожилых

Ремонт тепловых сетей
Ремонт тепловых сетей. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. После атаки БПЛА на ГРЭС в подмосковной Шатуре в первую очередь идет восстановление тепла в объектах здравоохранения и пансионате для пожилых, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее Воробьев сообщил, что несколько БПЛА упали на территорию Шатурской ГРЭС, пожар локализован, электроснабжение в городе не нарушено.
"В округ мы направили 20 блочно-модульных котельных (БМК). В первую очередь восстанавливаем тепло в объектах здрава и пансионате для пожилых. Сейчас подключаем больницу — здесь задействованы три бригады МОС АВС и шесть бригад Мособлводоканала. Уже начали монтаж врезок в теплотрассу, в течение двух часов запустим циркуляцию. Параллельно запускаем подачу тепла в микрорайон Керва", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Как добавил губернатор, чтобы ускорить работы по восстановлению тепла, в Шатуру направили 20 аварийных бригад из соседних округов.
"Параллельно готовим резерв: при необходимости обеспечим жителям обогреватели и дополнительные источники тепла", - отметил Воробьев.
