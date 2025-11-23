Рейтинг@Mail.ru
В Шатуре ликвидировали пожар на ГРЭС после падения беспилотников
16:59 23.11.2025 (обновлено: 18:19 23.11.2025)
В Шатуре ликвидировали пожар на ГРЭС после падения беспилотников
В Шатуре ликвидировали пожар на ГРЭС после падения обломков дронов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2025
происшествия, шатура, московская область (подмосковье), андрей воробьев, вооруженные силы украины
Происшествия, Шатура, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Вооруженные силы Украины
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиПоследствия пожара на ГРЭС в Шатуре
Последствия пожара на ГРЭС в Шатуре - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Последствия пожара на ГРЭС в Шатуре
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Шатуре ликвидировали пожар на ГРЭС после падения обломков дронов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
"По ситуации в Шатуре. Электричество, холодная вода и канализация работают в штатном режиме. Пожар на ГРЭС ликвидирован. Сейчас идет дотушивание и охлаждение, полная ликвидация последствий запланирована к 17:00", — написал он.
© Воробьёв LIVE/TelegramЛиквидация последствий атаки дронов ВСУ на Шатурскую ГРЭС
Ликвидация последствий удара ВСУ на Шатурскую ГРЭС - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Воробьёв LIVE/Telegram
Ликвидация последствий атаки дронов ВСУ на Шатурскую ГРЭС
По словам Воробьева, прежде всего аварийные службы восстанавливают теплоснабжение объектов здравоохранения и пансионата для пожилых. В округ направили 20 блочно-модульных котельных.
© Воробьёв LIVE/TelegramЛиквидация последствий атаки дронов ВСУ на Шатурскую ГРЭС
Ликвидация последствий удара ВСУ на Шатурскую ГРЭС - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Воробьёв LIVE/Telegram
Ликвидация последствий атаки дронов ВСУ на Шатурскую ГРЭС
"Подключаем больницу — здесь задействованы три бригады МОС АВС и шесть бригад "Мособлводоканала". Начали монтаж врезок в теплотрассу, в течение двух часов запустим циркуляцию. Параллельно запускаем подачу тепла в микрорайон Керва", — уточнил глава региона.
© Воробьёв LIVE/TelegramЛиквидация последствий атаки дронов ВСУ на Шатурскую ГРЭС
Ликвидация последствий удара ВСУ на Шатурскую ГРЭС - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Воробьёв LIVE/Telegram
Ликвидация последствий атаки дронов ВСУ на Шатурскую ГРЭС
Чтобы ускорить восстановительные работы, в Шатуру направили 20 аварийных бригад из соседних округов. При необходимости местных жителей обеспечат обогревателями и дополнительными источниками тепла, добавил губернатор.
Утром в воскресенье украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Шатурскую ГРЭС. Силы ПВО уничтожили несколько дронов, некоторые упали на территорию станции. Возникший пожар быстро локализовали. Как отметил Воробьев, город оперативно переключили на резервные линии, поэтому электроснабжение не было нарушено.
