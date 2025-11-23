В Шатуре ликвидировали пожар на ГРЭС после падения беспилотников

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Шатуре ликвидировали пожар на ГРЭС после падения обломков дронов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале

"По ситуации в Шатуре . Электричество, холодная вода и канализация работают в штатном режиме. Пожар на ГРЭС ликвидирован. Сейчас идет дотушивание и охлаждение, полная ликвидация последствий запланирована к 17:00", — написал он.

© Воробьёв LIVE/Telegram Ликвидация последствий атаки дронов ВСУ на Шатурскую ГРЭС © Воробьёв LIVE/Telegram Ликвидация последствий атаки дронов ВСУ на Шатурскую ГРЭС

По словам Воробьева , прежде всего аварийные службы восстанавливают теплоснабжение объектов здравоохранения и пансионата для пожилых. В округ направили 20 блочно-модульных котельных.

"Подключаем больницу — здесь задействованы три бригады МОС АВС и шесть бригад "Мособлводоканала". Начали монтаж врезок в теплотрассу, в течение двух часов запустим циркуляцию. Параллельно запускаем подачу тепла в микрорайон Керва", — уточнил глава региона.

Чтобы ускорить восстановительные работы, в Шатуру направили 20 аварийных бригад из соседних округов. При необходимости местных жителей обеспечат обогревателями и дополнительными источниками тепла, добавил губернатор.