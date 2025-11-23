https://ria.ru/20251123/chp-2056954320.html
В Шатуре ликвидировали пожар на ГРЭС после падения беспилотников
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
В Шатуре ликвидировали пожар на ГРЭС после падения обломков дронов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале
"По ситуации в Шатуре
. Электричество, холодная вода и канализация работают в штатном режиме. Пожар на ГРЭС ликвидирован. Сейчас идет дотушивание и охлаждение, полная ликвидация последствий запланирована к 17:00", — написал он.
По словам Воробьева
, прежде всего аварийные службы восстанавливают теплоснабжение объектов здравоохранения и пансионата для пожилых. В округ направили 20 блочно-модульных котельных.
"Подключаем больницу — здесь задействованы три бригады МОС АВС и шесть бригад "Мособлводоканала". Начали монтаж врезок в теплотрассу, в течение двух часов запустим циркуляцию. Параллельно запускаем подачу тепла в микрорайон Керва", — уточнил глава региона.
Чтобы ускорить восстановительные работы, в Шатуру направили 20 аварийных бригад из соседних округов. При необходимости местных жителей обеспечат обогревателями и дополнительными источниками тепла, добавил губернатор.
Утром в воскресенье украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Шатурскую ГРЭС. Силы ПВО уничтожили несколько дронов, некоторые упали на территорию станции. Возникший пожар быстро локализовали. Как отметил Воробьев, город оперативно переключили на резервные линии, поэтому электроснабжение не было нарушено.