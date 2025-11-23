Рейтинг@Mail.ru
На Новосибирском водохранилище оторвало льдину с 13 рыбаками - РИА Новости, 23.11.2025
На Новосибирском водохранилище оторвало льдину с 13 рыбаками
На Новосибирском водохранилище оторвало льдину с 13 рыбаками - РИА Новости, 23.11.2025
На Новосибирском водохранилище оторвало льдину с 13 рыбаками
Льдину с 13 рыбаками оторвало на Новосибирском водохранилище (Обское море) в непогоду, спасателям пришлось эвакуировать людей, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.11.2025
Происшествия, Россия, Новосибирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Новосибирском водохранилище оторвало льдину с 13 рыбаками

На Новосибирском водохранилище оторвало льдину с 13 рыбаками, их эвакуировали

© Фото : МЧС Новосибирской области/TelegramЭвакуация рыбаков с льдины на Новосибирском водохранилище
Эвакуация рыбаков с льдины на Новосибирском водохранилище - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : МЧС Новосибирской области/Telegram
Эвакуация рыбаков с льдины на Новосибирском водохранилище
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Льдину с 13 рыбаками оторвало на Новосибирском водохранилище (Обское море) в непогоду, спасателям пришлось эвакуировать людей, сообщает ГУМЧС по региону.
"На Новосибирском водохранилище рыбаки оказались оторваны от берега в полутора-двух километрах. Игнорируя непогоду и запрет выхода на лед, они решили провести этот выходной на водоеме", - говорится в сообщении.
Прибывшие спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России и аварийно-спасательной службы Новосибирской области эвакуировали на берег всех рыбаков.
По оперативной информации, никто из них не пострадал, добавили в главке.
