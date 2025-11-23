Эвакуация рыбаков с льдины на Новосибирском водохранилище

На Новосибирском водохранилище оторвало льдину с 13 рыбаками

НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Льдину с 13 рыбаками оторвало на Новосибирском водохранилище (Обское море) в непогоду, спасателям пришлось эвакуировать людей, сообщает ГУМЧС по региону.

"На Новосибирском водохранилище рыбаки оказались оторваны от берега в полутора-двух километрах. Игнорируя непогоду и запрет выхода на лед, они решили провести этот выходной на водоеме", - говорится в сообщении.