На Новосибирском водохранилище оторвало льдину с 13 рыбаками
Льдину с 13 рыбаками оторвало на Новосибирском водохранилище (Обское море) в непогоду, спасателям пришлось эвакуировать людей, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T15:04:00+03:00
2025-11-23T15:04:00+03:00
2025-11-23T15:04:00+03:00
происшествия
россия
новосибирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
новосибирская область
происшествия, россия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Новосибирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
