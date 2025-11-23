Рейтинг@Mail.ru
Число погибших из-за наводнений во Вьетнаме выросло до 90
13:55 23.11.2025 (обновлено: 15:34 23.11.2025)
Число погибших из-за наводнений во Вьетнаме выросло до 90
Число погибших из-за наводнений во Вьетнаме выросло до 90
Количество погибших при наводнениях, паводках и оползнях в Центральном Вьетнаме после затяжных ливней увеличилось до 90 человек, сообщает государственный... РИА Новости, 23.11.2025
Число погибших из-за наводнений во Вьетнаме выросло до 90

Последствия наводнения во Вьетнаме
БАНГКОК, 23 ноя — РИА Новости. Количество погибших при наводнениях, паводках и оползнях в Центральном Вьетнаме после затяжных ливней увеличилось до 90 человек, сообщает государственный новостной портал VietnamNews.
"Еще 12 человек считаются пропавшими без вести", — уточняется в публикации со ссылкой на службу преодоления последствий природных катастроф Министерства сельского хозяйства и окружающей среды.
Ранее сообщалось о 55 погибших и 13 пропавших без вести.
Больше всего от стихийных бедствий пострадали провинции Даклак, где погибли 63 человека и восемь пропали без вести, и Кханьхоа с 14 жертвами и двумя пропавшими.
Экономический ущерб от наводнений, которые издание называет "историческими", составил, по последним данным, 343 миллиона долларов. Эти цифры могут увеличиться, так как процесс оценки еще не закончен.
Водой разрушило или повредило 1154 жилых строений. Несмотря на постепенный сход паводковых вод, только в Даклаке полностью или частично затопленными остаются более 50 тысяч домов. Более 80 тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов уничтожены, еще 117 тысяч — затоплены и потенциально повреждены.
Транспортную связанность центральных провинций с югом частично восстановили с возвращением в эксплуатацию национальной автотрассы № 1. Тем не менее автодороги местного значения затоплены или перекрыты оползнями и обвалами в шести местах. Шесть железнодорожных станций южного направления все еще закрыты из-за наводнений, поэтому полностью восстановить железнодорожное сообщение между центром и югом страны пока не удается.
Генеральное консульство России в Хошимине ранее сообщило РИА Новости, что в зоне бедствия в провинции Кханьхоа и нескольких районах ее столицы, курорта Нячанг, находятся около 70 россиян. По имеющейся информации, никто из них не пострадал, а в тех районах города, которые затопило в начале наводнения, уровень воды за последние двое суток значительно снизился.
Снижение отмечено и у рек, протекающих через наиболее пострадавшие районы, разлившихся в начале прошлой недели. Тем не менее уровень речной воды остается значительно выше нормальных показателей.
Вьетнамские синоптики предупреждают о продолжении ливней в центральной части страны до 25 ноября.
