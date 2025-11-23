Рейтинг@Mail.ru
"Странная фантазия". В Британии раскрыли абсурдную идею против России
23:43 23.11.2025 (обновлено: 23:50 23.11.2025)
"Странная фантазия". В Британии раскрыли абсурдную идею против России
"Странная фантазия". В Британии раскрыли абсурдную идею против России
Европейские страны не спешат положить конец украинскому конфликту, поскольку их лидеры находятся во власти "странной фантазии" по поводу России, пишет журналист РИА Новости, 23.11.2025
"Странная фантазия". В Британии раскрыли абсурдную идею против России

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Европейские страны не спешат положить конец украинскому конфликту, поскольку их лидеры находятся во власти "странной фантазии" по поводу России, пишет журналист Питер Хитчерс для Daily Mail.
"Можно было бы подумать, что лидеры Европы будут рады возможности положить конец конфликту, тем более что он обходится им так дорого и ничего не дает. Более того, это ведь была даже не их затея. Но нет, они хотят, чтобы это продолжалось, поскольку все они находятся во власти странной фантазии", — заявил Хитченс. По его мнению, эта фантазия состоит в том, что Россия якобы "прокатится по всему континенту и омоет гусеницы своих танков в Кале".
Бывший президент Франции Франсуа Олланд
"Тот самый человек". На Западе отреагировали на призыв о помощи Зеленскому
Вчера, 19:21
Вчера, 19:21
По мнению журналиста, обострения конфликта можно было избежать еще в 2019 году, если бы Минские соглашения были выполнены.
"Имейте в виду, что сегодня ситуация для Киева хуже, чем когда конфликт был в зачаточном состоянии. Если бы они согласились на мирные условия, о которых Зеленский договорился в 2019 году, нам всем было бы намного лучше. Но боевики и то соглашение назвали капитуляцией — и благополучно сорвали", — заявил журналист.
Государственный секретарь США Марко Рубио и Андрей Ермак во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы
На Западе оценили шаг Зеленского по поводу Ермака
Вчера, 22:41
Вчера, 22:41
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк
В окружении Зеленского обнаружилась неожиданная связь с Россией
Вчера, 21:18
Вчера, 21:18
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В мире Россия Владимир Путин НАТО Европа Киев
 
 
