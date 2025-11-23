Британия хочет нарастить собственное производство критических минералов

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Британия планирует нарастить собственное производство критических минералов к 2035 году, следует из пресс-релиза правительства страны.

"Новая стратегия по критических минералам устанавливает цель по удовлетворению 10% потребностей Великобритании в минералах путем производства внутри страны и 20% - путем переработки к 2035 году", - говорится в публикации.

Отмечается, что на реализацию этой инициативы будет потрачено до 50 миллионов фунтов стерлингов (около 65 миллионов долларов).

По оценке британских властей, спрос на медь внутри страны, как ожидается, почти удвоится к 2035 году, а на литий - увеличится в 12 раз. В рамках новой стратегии Британия будет стремиться произвести по меньшей мере 50 тысяч тонн лития внутри страны в следующем десятилетии.

Британское правительство установило цель по получению не более чем 60% от конкретного критического минерала из какой-либо одной отдельно взятой страны.