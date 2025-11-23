Рейтинг@Mail.ru
Британия хочет нарастить собственное производство критических минералов
04:33 23.11.2025
Британия хочет нарастить собственное производство критических минералов
Британия планирует нарастить собственное производство критических минералов к 2035 году, следует из пресс-релиза правительства страны. РИА Новости, 23.11.2025
Британия хочет нарастить собственное производство критических минералов

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Британия планирует нарастить собственное производство критических минералов к 2035 году, следует из пресс-релиза правительства страны.
"Новая стратегия по критических минералам устанавливает цель по удовлетворению 10% потребностей Великобритании в минералах путем производства внутри страны и 20% - путем переработки к 2035 году", - говорится в публикации.
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Британия даст разрешение на строительство нового посольства Китая в Лондоне
21 ноября, 04:15
Отмечается, что на реализацию этой инициативы будет потрачено до 50 миллионов фунтов стерлингов (около 65 миллионов долларов).
По оценке британских властей, спрос на медь внутри страны, как ожидается, почти удвоится к 2035 году, а на литий - увеличится в 12 раз. В рамках новой стратегии Британия будет стремиться произвести по меньшей мере 50 тысяч тонн лития внутри страны в следующем десятилетии.
Британское правительство установило цель по получению не более чем 60% от конкретного критического минерала из какой-либо одной отдельно взятой страны.
В настоящее время, согласно пресс-релизу, Британия производит только 6% необходимых ей критических минералов внутри страны.
Человек на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Британия увеличит срок получения права на ПМЖ для легальных мигрантов
20 ноября, 20:20
 
Заголовок открываемого материала