СМИ: над Зеленским нависла тройная угроза - РИА Новости, 23.11.2025
01:46 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/britaniya-2056870838.html
СМИ: над Зеленским нависла тройная угроза
Владимир Зеленский может столкнуться с тройной угрозой для своей власти из-за коррупционного скандала на Украине, огромных потерь в рядах ВСУ и натянутых... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T01:46:00+03:00
2025-11-23T01:46:00+03:00
СМИ: над Зеленским нависла тройная угроза

Telegraph: Зеленский рискует столкнуться с тройной угрозой для своей власти

Кадр видео обращения Владимира Зеленского
Кадр видео обращения Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Кадр видео обращения Владимира Зеленского. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский может столкнуться с тройной угрозой для своей власти из-за коррупционного скандала на Украине, огромных потерь в рядах ВСУ и натянутых отношениях с президентом США Дональдом Трампом, пишет британская газета Telegraph.
"Для Зеленского теперь существует тройная угроза: внутри страны и за рубежом", — говорится в материале.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Ситуация сложная": в Киеве заявили об угрозе переворота
01:00
Кроме того, как считает издание, скандал с бывшим соратником Зеленского Тимуром Миндичем и его бегством из страны вызвал вопросы из-за политики главы киевского режима в отношении мобилизации.
"В стране, границы которой усиленно охраняются, чтобы не допустить побега уклонистов от военной службы, это выглядело не очень хорошо", — подчеркивается в материале.
По мнению автора, время возникновения коррупционного скандала и его истоки в энергетическом секторе едва ли могли быть хуже.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В конгрессе призвали Зеленского принять план США по Украине
00:42
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
На Украине есть силы, которые хотят отставки Зеленского, заявил Азаров
Вчера, 22:00
 
В миреУкраинаСШАТимур МиндичВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВооруженные силы УкраиныДело Миндича
 
 
