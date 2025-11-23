СМИ: над Зеленским нависла тройная угроза

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский может столкнуться с тройной угрозой для своей власти из-за коррупционного скандала на Украине, огромных потерь в рядах ВСУ и натянутых отношениях с президентом США Дональдом Трампом, пишет британская газета Владимир Зеленский может столкнуться с тройной угрозой для своей власти из-за коррупционного скандала на Украине, огромных потерь в рядах ВСУ и натянутых отношениях с президентом США Дональдом Трампом, пишет британская газета Telegraph

"Для Зеленского теперь существует тройная угроза: внутри страны и за рубежом", — говорится в материале.

Кроме того, как считает издание, скандал с бывшим соратником Зеленского Тимуром Миндичем и его бегством из страны вызвал вопросы из-за политики главы киевского режима в отношении мобилизации.

"В стране, границы которой усиленно охраняются, чтобы не допустить побега уклонистов от военной службы, это выглядело не очень хорошо", — подчеркивается в материале.

По мнению автора, время возникновения коррупционного скандала и его истоки в энергетическом секторе едва ли могли быть хуже.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.