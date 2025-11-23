https://ria.ru/20251123/bpla-2056881817.html
ПВО уничтожила второй беспилотник, летевший на Москву
ПВО уничтожила второй беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 23.11.2025
ПВО уничтожила второй беспилотник, летевший на Москву
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
ПВО уничтожила второй беспилотник, летевший на Москву
Собянин: силы ПВО уничтожили второй беспилотник, летевший на Москву