Российские беспилотники уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения воздушной разведки расчеты БПЛА обнаружили место размещения живой силы противника. После доразведки цель была поражена ударным беспилотником “Молния” 72-й омсбр. Уничтожено до шести военнослужащих противника", — говорится в сообщении.