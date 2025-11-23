Рейтинг@Mail.ru
Российские беспилотники уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 23.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 23.11.2025
Российские беспилотники уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
Российские беспилотники уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
Операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР, сообщили РИА Новости, 23.11.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские беспилотники уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Мария МарикянОператор и корректировщик ведут БПЛА
Оператор и корректировщик ведут БПЛА
© РИА Новости / Мария Марикян
Оператор и корректировщик ведут БПЛА. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки расчеты БПЛА обнаружили место размещения живой силы противника. После доразведки цель была поражена ударным беспилотником “Молния” 72-й омсбр. Уничтожено до шести военнослужащих противника", — говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
