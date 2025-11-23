https://ria.ru/20251123/bpl-2056896099.html
Российские беспилотники уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
Операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР, сообщили РИА Новости, 23.11.2025
Российские беспилотники уничтожили до шести боевиков ВСУ в ДНР