ВС России уничтожили пять пунктов управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили пять пунктов управления БПЛА ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 23.11.2025
ВС России уничтожили пять пунктов управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
Расчёты беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пять пунктов управления БПЛА ВСУ, а также две замаскированные станции... РИА Новости, 23.11.2025
константиновка
