Болсонару рассказал, как повредил электронный браслет

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя - РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что повредил электронный браслет под воздействием лекарств, сообщает новостной портал Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что повредил электронный браслет под воздействием лекарств, сообщает новостной портал G1

« "Бывший президент Жаир Болсонару на слушании воскресенье заявил, что попытка взлома электронного браслета была вызвана "срывом", спровоцированным приёмом лекарств. Он также отрицал какую-либо попытку побега", - отметило СМИ со ссылкой на протокол заседания.

Болсонару заявил, что у него была "галлюцинация", он думал, что в браслете находится какое-то подслушивающее устройство, и поэтому он попытался открыть браслет.

Экс-президент также заявил, что "не помнит, чтобы у него когда-либо случался подобный срыв", и что этот эпизод мог быть вызван новым лекарством, которое он начал принимать примерно за четыре дня до событий.

Экс-президент был арестован местной полицией в субботу. В решении судьи отмечалось, что данная мера связана с призывом сына экс-президента и сенатора Флавио Болсонару провести акцию в поддержку своего отца, а также с высоким риском побега. Болсонару признался в том, что пытался вскрыть электронный браслет на ноге.

Верховный суд Бразилии в начале сентября признал 70-летнего Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.