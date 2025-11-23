Рейтинг@Mail.ru
Болсонару рассказал, как повредил электронный браслет - РИА Новости, 23.11.2025
19:54 23.11.2025
Болсонару рассказал, как повредил электронный браслет
Болсонару рассказал, как повредил электронный браслет
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что повредил электронный браслет под воздействием лекарств, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T19:54:00+03:00
2025-11-23T19:54:00+03:00
Болсонару рассказал, как повредил электронный браслет

Болсонару заявил, что повредил электронный браслет во время галлюцинации

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя - РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что повредил электронный браслет под воздействием лекарств, сообщает новостной портал G1.
"Бывший президент Жаир Болсонару на слушании воскресенье заявил, что попытка взлома электронного браслета была вызвана "срывом", спровоцированным приёмом лекарств. Он также отрицал какую-либо попытку побега", - отметило СМИ со ссылкой на протокол заседания.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Верховный суд Бразилии отказал Болсонару в домашнем аресте, сообщают СМИ
Вчера, 18:27
Болсонару заявил, что у него была "галлюцинация", он думал, что в браслете находится какое-то подслушивающее устройство, и поэтому он попытался открыть браслет.
Экс-президент также заявил, что "не помнит, чтобы у него когда-либо случался подобный срыв", и что этот эпизод мог быть вызван новым лекарством, которое он начал принимать примерно за четыре дня до событий.
Экс-президент был арестован местной полицией в субботу. В решении судьи отмечалось, что данная мера связана с призывом сына экс-президента и сенатора Флавио Болсонару провести акцию в поддержку своего отца, а также с высоким риском побега. Болсонару признался в том, что пытался вскрыть электронный браслет на ноге.
Верховный суд Бразилии в начале сентября признал 70-летнего Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.
Болсонару был осужден вместе с семью другими высокопоставленными обвиняемыми за действия, направленные против демократического строя. Обвиняемые были признаны виновными в пяти преступлениях: вооруженной преступной организации, попытке насильственного уничтожения демократического принципа верховенства права, государственном перевороте, ущербе, квалифицированном как насилие и серьезная угроза государственному имуществу, а также порче объектов культурного наследия.
Президент Бразилии Жаир Болсонару на избирательном участке на всеобщих выборах в Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ узнали, почему арестовали Болсонару
Вчера, 16:37
 
