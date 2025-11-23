В Болгарии прокомментировали планы по созданию новой военной базы НАТО

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Планы создания новой военной базы НАТО в Болгарии унизительны для страны, общество против углубляющейся военной интеграции с альянсом, заявил РИА Новости депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков.

"Наши власти демонстрируют полную бесхарактерность и отсутствие лидерских качеств. Создание очередной базы НАТО в Болгарии - очередное унижение. Более чем очевидно, что общество против углубляющейся интеграции с этим военным альянсом", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Петков, болгарские власти не проводят референдумы по вопросу создания базы НАТО или по поводу вступления страны в еврозону, поскольку результат будет "слишком очевиден". При этом выразил уверенность, что углубление связей с НАТО обернется полномасштабной милитаризацией, чего не могут не понимать болгарские власти.

"Даже во времена Варшавского договора не было ничего похожего. Это предложение (о создании базы - ред.) здесь не возымеет успеха", - резюмировал он.

Болгария является членом ЕС с 2007 года и НАТО с 2004 года. Она полностью присоединилась к 19 пакетам санкций ЕС против России.