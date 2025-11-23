Внучка Кеннеди сообщила о смертельном заболевании

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Внучка экс-президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг сообщила, что ей диагностировали рак крови в терминальной стадии.

"Мне диагностирована терминальная стадия", — написала она в статье для журнала New Yorker.

Шлоссберг рассказала, что после рождения второго ребенка врач заметил повышенный уровень лейкоцитов в ее крови. По итогам обследования ей диагностировали острый миелоидный лейкоз в мае 2024 года в возрасте 34 лет.