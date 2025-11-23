https://ria.ru/20251123/bolezn-2056869840.html
Внучка Кеннеди сообщила о смертельном заболевании
Внучка Кеннеди сообщила о смертельном заболевании - РИА Новости, 23.11.2025
Внучка Кеннеди сообщила о смертельном заболевании
Внучка экс-президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг сообщила, что ей диагностировали рак крови в терминальной стадии. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T01:26:00+03:00
2025-11-23T01:26:00+03:00
2025-11-23T10:57:00+03:00
в мире
сша
джон кеннеди (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056892890_49:165:1315:877_1920x0_80_0_0_52a1c61609b3d5a3a55e0fc92b143fbd.jpg
https://ria.ru/20250518/bayden-2017733717.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056892890_0:169:1365:1193_1920x0_80_0_0_10f0a01d5e612ee22f62a04851027190.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джон кеннеди (политик)
В мире, США, Джон Кеннеди (политик)
Внучка Кеннеди сообщила о смертельном заболевании
Внучке Джона Кеннеди диагностировали острый миелоидный лейкоз
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Внучка экс-президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг сообщила, что ей диагностировали рак крови в терминальной стадии.
"Мне диагностирована терминальная стадия", — написала она в статье для журнала
New Yorker.
Шлоссберг рассказала, что после рождения второго ребенка врач заметил повышенный уровень лейкоцитов в ее крови. По итогам обследования ей диагностировали острый миелоидный лейкоз в мае 2024 года в возрасте 34 лет.
Она прошла несколько курсов химиотерапии и две трансплантации столовых клеток. В ходе последнего обследования врач сообщил, что ей осталось жить, возможно, всего год.