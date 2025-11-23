Рейтинг@Mail.ru
Внучка Кеннеди сообщила о смертельном заболевании
01:26 23.11.2025 (обновлено: 10:57 23.11.2025)
Внучка Кеннеди сообщила о смертельном заболевании
Внучка Кеннеди сообщила о смертельном заболевании - РИА Новости, 23.11.2025
Внучка Кеннеди сообщила о смертельном заболевании
Внучка экс-президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг сообщила, что ей диагностировали рак крови в терминальной стадии. РИА Новости, 23.11.2025
в мире, сша, джон кеннеди (политик)
В мире, США, Джон Кеннеди (политик)
Внучка Кеннеди сообщила о смертельном заболевании

Внучке Джона Кеннеди диагностировали острый миелоидный лейкоз

© Getty Images / Craig BarrittТатьяна Шлоссберг
Татьяна Шлоссберг - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Getty Images / Craig Barritt
Татьяна Шлоссберг. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Внучка экс-президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг сообщила, что ей диагностировали рак крови в терминальной стадии.
"Мне диагностирована терминальная стадия", — написала она в статье для журнала New Yorker.
Шлоссберг рассказала, что после рождения второго ребенка врач заметил повышенный уровень лейкоцитов в ее крови. По итогам обследования ей диагностировали острый миелоидный лейкоз в мае 2024 года в возрасте 34 лет.
Она прошла несколько курсов химиотерапии и две трансплантации столовых клеток. В ходе последнего обследования врач сообщил, что ей осталось жить, возможно, всего год.
