https://ria.ru/20251123/bespilotniki-2056990381.html
ПВО сбила 40 украинских беспилотников над территорией России
ПВО сбила 40 украинских беспилотников над территорией России - РИА Новости, 23.11.2025
ПВО сбила 40 украинских беспилотников над территорией России
Средства ПВО сбили в течение семи часов 40 украинских беспилотников над территорией России, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T20:48:00+03:00
2025-11-23T20:48:00+03:00
2025-11-23T20:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
республика крым
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebb447a9439493a5dba6ff9c65b460cd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черное море
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391466_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_98dc511b7c632d1971ca754c11c519dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, черное море, республика крым, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Республика Крым, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 40 украинских беспилотников над территорией России
Минобороны: средства ПВО за 7 часов уничтожили 40 украинских дронов над Россией