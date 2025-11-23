Литовские грузовики направились из Белоруссии в Литву

МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Находящиеся на территории Белоруссии после закрытия Литвой двух пограничных пунктов пропуска грузовики с литовской регистрацией начали движение в сторону прибалтийской республики, сообщила белорусская Ассоциация интермодальных перевозок и логистики (АИПЛ).

"Литовские фуры пошли из мест стоянок в Беларуси Литву через (пункты пропуска - ред.) "Каменный Лог"/"Мядининкай" и "Бенякони"/"Шальчининкай". Препятствий со стороны Беларуси на перемещение литовских грузовиков нет", - цитирует сообщение АИПЛ в своем Telegram-канале белорусский новостной транспортно-логистический портал Infotrans.by.

По данным ассоциации, пункт пропуска "Каменный лог" "забит под завязку литовскими грузовиками".

"Все 100% грузовиков, направляющихся из Беларуси в Литву, направляют на рентген", - утверждают в АИПЛ.

Там заявили, что "интенсивный поток грузовиков идет и в обратном направлении - из Литвы в Беларусь".

"На "Мядининкае" движение весьма интенсивное, однако со стороны Литвы работает только одно окно", - сообщили перевозчики.

Литва в ночь на 20 ноября открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией, о закрытии которых на месяц с возможностью продления Вильнюс заявил 29 октября после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны. Позже литовская сторона разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.

В начале ноября МИД Белоруссии заявил, что застрявшие на территории Белоруссии свыше тысячи грузовиков литовских перевозчиков будут перемещены в специально оборудованные места стоянки. В ГТК республики сообщили, что фуры будут оставаться на спецстоянках до полного возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы.