Рейтинг@Mail.ru
Литовские грузовики направились из Белоруссии в Литву - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/belorussiya-2057002390.html
Литовские грузовики направились из Белоруссии в Литву
Литовские грузовики направились из Белоруссии в Литву - РИА Новости, 23.11.2025
Литовские грузовики направились из Белоруссии в Литву
Находящиеся на территории Белоруссии после закрытия Литвой двух пограничных пунктов пропуска грузовики с литовской регистрацией начали движение в сторону... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T22:34:00+03:00
2025-11-23T22:34:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
вильнюс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056212501_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36bd422a221e09ca04de55bfe696c415.jpg
https://ria.ru/20251113/litva-2054853857.html
белоруссия
литва
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056212501_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b499f62442db7df32061b152ac882a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, литва, вильнюс
В мире, Белоруссия, Литва, Вильнюс
Литовские грузовики направились из Белоруссии в Литву

АИПЛ: грузовики с литовской регистрацией начали движение из Белоруссии в Литву

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе
Международный пункт пропуска Бенякони на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Международный пункт пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Находящиеся на территории Белоруссии после закрытия Литвой двух пограничных пунктов пропуска грузовики с литовской регистрацией начали движение в сторону прибалтийской республики, сообщила белорусская Ассоциация интермодальных перевозок и логистики (АИПЛ).
"Литовские фуры пошли из мест стоянок в Беларуси в Литву через (пункты пропуска - ред.) "Каменный Лог"/"Мядининкай" и "Бенякони"/"Шальчининкай". Препятствий со стороны Беларуси на перемещение литовских грузовиков нет", - цитирует сообщение АИПЛ в своем Telegram-канале белорусский новостной транспортно-логистический портал Infotrans.by.
По данным ассоциации, пункт пропуска "Каменный лог" "забит под завязку литовскими грузовиками".
"Все 100% грузовиков, направляющихся из Беларуси в Литву, направляют на рентген", - утверждают в АИПЛ.
Там заявили, что "интенсивный поток грузовиков идет и в обратном направлении - из Литвы в Беларусь".
"На "Мядининкае" движение весьма интенсивное, однако со стороны Литвы работает только одно окно", - сообщили перевозчики.
Литва в ночь на 20 ноября открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией, о закрытии которых на месяц с возможностью продления Вильнюс заявил 29 октября после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны. Позже литовская сторона разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
В начале ноября МИД Белоруссии заявил, что застрявшие на территории Белоруссии свыше тысячи грузовиков литовских перевозчиков будут перемещены в специально оборудованные места стоянки. В ГТК республики сообщили, что фуры будут оставаться на спецстоянках до полного возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы.
На литовско-белорусской границе в настоящее из шести имеющихся пунктов пропуска функционируют лишь два. Погранпункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") Вильнюс под предлогом обеспечения безопасности закрыл в августе 2023 года, "Лаворишкес" и "Райгардас" ("Привалка") - с марта 2024 года.
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта Котловка-Лаворишкес - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Латвия и Эстония обещали Вильнюсу политсолидарность, заявил премьер Литвы
13 ноября, 19:52
 
В миреБелоруссияЛитваВильнюс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала