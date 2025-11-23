Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Белоруссии рассказало о контактах с Западом в военной сфере - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/belorussija-2056897344.html
Минобороны Белоруссии рассказало о контактах с Западом в военной сфере
Минобороны Белоруссии рассказало о контактах с Западом в военной сфере - РИА Новости, 23.11.2025
Минобороны Белоруссии рассказало о контактах с Западом в военной сфере
Белоруссия сохраняет рабочие контакты со странами Запада в военной сфере, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T10:22:00+03:00
2025-11-23T10:22:00+03:00
в мире
белоруссия
юго-восточная азия
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847033881_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c4c3c8c7eaaab351e00adb6b09337704.jpg
https://ria.ru/20251122/ssha-2056853976.html
белоруссия
юго-восточная азия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847033881_76:0:1213:853_1920x0_80_0_0_28282f4bdc501a0a3563817c490fcb85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, юго-восточная азия, ближний восток
В мире, Белоруссия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток
Минобороны Белоруссии рассказало о контактах с Западом в военной сфере

Ревенко: Белоруссия сохраняет контакты со странами Запада в военной сфере

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Белоруссия сохраняет рабочие контакты со странами Запада в военной сфере, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны республики генерал-майор Валерий Ревенко.
"Мы сохраняем рабочие контакты со странами Запада. Эти контакты предназначены прежде всего для сохранения стабильности обстановки, для поддержания этого мира, по крайней мере, около границ Республики Беларусь. Это крайне важно для нашего государства", - сказал он в эфире телекомпании МО Белоруссии "ВоенТВ".
Ревенко отметил, что Белоруссия развивает отношения в военной сфере со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.
"Я не говорю на сегодняшний день о нашем союзнике - Российской Федерации. Здесь у нас все стабильно", - подчеркнул Ревенко.
Генерал-майор отметил, что белорусские военные дипломаты, которые накануне, 22 ноября, отмечали свой профессиональный праздник, выстраивают отношения с зарубежными коллегами на основе доверия и партнерства, создавая прочный фундамент укрепления обороноспособности и авторитета Белоруссии на мировой арене.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
США и Белоруссия продолжают работать над общими целями, заявил Коул
Вчера, 21:53
 
В миреБелоруссияЮго-Восточная АзияБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала