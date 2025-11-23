Рейтинг@Mail.ru
Гладков назвал примерное число покинувших регион белгородцев - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/belgorodtsy-2056925945.html
Гладков назвал примерное число покинувших регион белгородцев
Гладков назвал примерное число покинувших регион белгородцев - РИА Новости, 23.11.2025
Гладков назвал примерное число покинувших регион белгородцев
Девяносто процентов жителей Белгородской области, покинувших регион, вернутся после окончания СВО, выразил уверенность губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:33:00+03:00
2025-11-23T14:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919229647_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_38502c0392399b0805af9875ff8b8e9f.jpg
https://ria.ru/20250616/gladkov-2023071105.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919229647_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_9b17c28c216fb182004a84b7f3566357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков назвал примерное число покинувших регион белгородцев

Гладков: 90% жителей Белгородской области вернутся в регион после окончания СВО

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 23 ноя – РИА Новости. Девяносто процентов жителей Белгородской области, покинувших регион, вернутся после окончания СВО, выразил уверенность губернатор Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, число уехавших граждан в Белгородской области определяют по количеству открепившихся полисов ОМС. Таких в регионе 60 тысяч человек, в первую очередь, это жители приграничных районов с детьми.
«
"Я уверен, что 90% тех, кто уехал сегодня, после окончания специальной военной операции в течение трех-четырех месяцев вернутся в Белгородскую область. Потому что ни разу, когда работал в нескольких регионах, я не видел такого отношения к своей родной земле, как у жителей области", - сказал Гладков журналистам на пресс-конференции.
Жилой дом в Белгороде, пострадавший в результате атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Белгороде могут приостановить восстановление домов уехавших жителей
16 июня, 11:07
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала