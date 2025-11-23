В США высказались о бегстве Зеленского из-за происходящего на Украине

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский может покинуть Украину вслед за несколькими своими приближенными, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Запомните: большая часть денег украдена. Есть причины, почему на банковских счетах Зеленского свыше миллиарда долларов. Двое его приближенных уже сбежали из страны <…>. Я уверен, что Зеленский может поступить так же", — заявил Макгрегор.
Он также добавил, что, по его оценке, не менее половины финансовой помощи, поставленной Украине, было разворовано и оказалось либо на черном рынке, либо на чьих-то личных банковских счетах. Макгрегор обвинил в коррумпированности и украинскую армию.
Коррупционный скандал на Украине
НАБУ 10 ноября начало крупную спецоперацию по выявлению схем хищения в украинской энергетике. Агентство опубликовало фотографии сумок, набитых пачками иностранной валюты, обнаруженных во время обысков. Точную сумму пока не раскрывают.
По словам депутата Ярослава Железняка, обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным Украинской правды, сотрудники НАБУ также пришли к бизнесмену Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что Миндича заранее вывезли из страны.
Следствие установило, что деньги, полученные в результате коррупционных схем, легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что на этом фоне Киев может потерять поддержку Запада.
НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной организации, действовавшей в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела стал и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности, а Верховная рада должна утвердить его отставку, а также увольнение Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.