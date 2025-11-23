Рейтинг@Mail.ru
"Русский царь": испанская газета восхитилась Батраковым
Футбол
 
12:54 23.11.2025 (обновлено: 13:11 23.11.2025)
"Русский царь": испанская газета восхитилась Батраковым
"Русский царь": испанская газета восхитилась Батраковым
"Русский царь": испанская газета восхитилась Батраковым
Испанская газета Diario Sport опубликовала материал, в котором восхитилась российским футболистом московского "Локомотива" Алексеем Батраковым, назвав его... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Русский царь": испанская газета восхитилась Батраковым

Diario Sport назвала футболиста Батракова русским царем

Алексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Алексей Батраков. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Испанская газета Diario Sport опубликовала материал, в котором восхитилась российским футболистом московского "Локомотива" Алексеем Батраковым, назвав его "русским царем".
Газета опубликовала материал с заголовком "Батраков, молодой русский царь, который нравится "Барселоне". В нем отмечается, что Россия всегда была известна футболистами с атакующим талантом, такими как Александр Мостовой, Андрей Аршавин и Роман Павлюченко. Автор материала подчеркивает, что имя Батракова - самое громкое в нынешнем поколении российских футболистов, упоминая в том числе полузащитников московского ЦСКА Матвея Кисляка и Кирилла Глебова, нападающего столичного "Динамо" Ярослава Гладышева и вингера московского "Спартака" Игоря Дмитриева.
Ирина Подшибякина - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Старше на 10 лет, выше на 5 см! Какая красотка завоевала сердце Батракова
16 августа, 10:00
«
"Батраков действует в атаке с такой уверенностью, что напоминает (Лионеля) Месси, лицом к воротам он столь же смертоносен, как (Роберт) Левандовский, а в трех метрах от штрафной площади он так же опасен, как (Федерико) Вальверде. Поэтому его так сложно обыгрывать в защите. В его арсенале уже есть суперголы в "девятку" из-за пределов штрафной, пенальти с обманом вратаря и точные удары головой", - отмечается в материале.
В издании подчеркнули, что российский футболист может стать заменой польскому нападающему "Барселоны" Роберту Левандовскому, контракт которого истекает в 2026 году.
"Барселоне" нужны голы, и Батраков мог бы стать интересным вариантом. У него не такая физическая мощь, но он очень универсален и просто божественно сочетается с полузащитниками. За ним также наблюдает "Жирона", а на последнем матче присутствовали агенты "Монако", - говорится в материале.
Батракову 20 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и выступает за основной состав клуба с января 2024 года. В сезоне-2024/25 Батраков сыграл 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Он стал лучшим в РПЛ по системе "гол+пас" и получил приз лучшему молодому игроку сезона. В текущем сезоне в активе полузащитника 13 голов в 19 матчах в различных турнирах за "Локомотив". Его клуб располагается на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков за 15 туров.
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Батраков стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt
18 сентября, 14:20
 
Футбол Россия Александр Мостовой Игорь Дмитриев Алексей Батраков Роберт Левандовский Андрей Аршавин Локомотив (Москва) Барселона РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) ПФК ЦСКА
 
