"Случай исключительный". Что нашли в Аргентине

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Южной Америке обнаружили следы "народа-призрака". На протяжении почти десяти тысяч лет здесь жило племя, о котором никто ничего не знал. Более того, у древних аборигенов есть для ученых несколько сенсаций. О находке, способной изменить историю человеческой цивилизации, — в материале РИА Новости.

Скрытные и необщительные

В Кордове — сердце Аргентины — жизнь неизменно бьет ключом. Сюда приезжают полюбоваться удивительной красоты пейзажами и в поисках работы: регион — один из крупнейших промышленных центров страны.

А с недавних пор сюда зачастили ученые.

Специалисты местного университета при поддержке Гарварда проанализировали больше 200 геномов скелетов людей, живших здесь тысячелетиями.

Дело в том, что история популяций соседних регионов — Центральных Анд, Амазонии и Патагонии — хорошо изучена. А современной Кордовы — нет. К удивлению всех, здесь таился настоящий антропологический клад.

"Наша главная задача состояла в том, чтобы проверить, является ли древнее население Кордовы частью уже известной "миграционной ветки" Южной Америки", — пояснил один из авторов исследования Родриго Норес, генетик из Национального университета Кордовы.

Оказалось, что нет. Анализ останков выявил в Кордове ранее неизвестную "генетическую родословную". Она сохранялась колоссально долго — более 8,5 тысячи лет — и исчезла лишь к XIX веку.

Но что самое интересное — не взаимодействовала с окружающими ее группами. Это довольно странно. Ведь в Центральной Аргентине практически нет географических границ, удерживающих людей от миграции.

Кроме того, регион пережил череду периодов страшной засухи. Такого рода события, как правило, приводят к кардинальной смене населения. В Кордове этого не произошло.

Логике вопреки

Таким образом, отмечают исследователи, все свидетельствует о еще одной "ветке миграции" в Южной Америке.

Причем сопоставление древних геномов с ДНК современных аргентинцев показало, что "народ-призрак", по-видимому, представлял собой магистральную линию расселения людей по региону.

"Это лишнее напоминание о том, что человеческая история может радикально отличаться даже в соседних районах", — подчеркнул еще один автор работы, популяционный генетик из Гарвардского университета Дэвид Райх.

Открытие в Кордове сильно повлияет на устоявшиеся представления об истории человеческой цивилизации, уверен он. Раньше ученые говорили о последовательном процессе. То есть состав населения менялся под воздействием различных природных и социокультурных факторов — например, климата или войны.

"Но то, что мы обнаружили в Кордове, — это не замена популяций, а непрерывная локальная эволюция на протяжении тысячелетий", — констатировал антрополог Родриго Норес.

Бесследно исчезли

К слову, в этом году Южная Америка буквально расщедрилась на "подарки" для генетиков и антропологов. Чуть ранее, в июне, команда исследователей из Института генетики Национального университета Колумбии изучила останки людей племени чекуа, найденные при раскопках на плато Кундибояценсе близ Боготы.

Выяснилось, что охотники-собиратели, жившие здесь около шести тысяч лет назад, также обладали уникальной "родословной". Эксперты до сих пор не могут ответить, какое место она занимает в общем генеалогическом древе континента. Связей с коренными северо- и южноамериканцами проследить так и не удалось.

"До этого мы не верили, что в Южной Америке появится какая-либо другая популяционная линия", — признался один из авторов исследования, археолог Андре Луис Кампелу душ Сантос из Флоридского Атлантического университета.

Загадочная общность, по его словам, просуществовала четыре тысячи лет и затем бесследно исчезла. А на ее месте обосновалась другая — генетически не схожая.

Специалисты затрудняются сказать, почему это случилось и что было потом — ассимиляция или полное вытеснение. А главное — откуда именно пришел колумбийский "народ-призрак". Сопоставление его геномов с уже известными не дает ответов.

Тайны тропика Козерога

В общем, ученые все больше склоняются к пересмотру общепринятой модели заселения Южной Америки.

Считается, что индейские народы возникли из группы охотников, прибывших из Южной Сибири по Берингии (участку суши на месте Берингова пролива) около 20 тысяч лет назад. За десять тысяч лет они достигли Панамского перешейка и двинулись далее.

Но на пути их следования должны остаться стоянки. Такие есть в Северной Америке (но их возраст колеблется в районе 13 тысяч лет), а южнее — нет.

В 2016 году коррективы внесли аргентинские археологи. На Южном конусе (приблизительный район тропика Козерога) нашли свидетельства пребывания древнего человека (кости убитых животных и предметы быта). Радиоуглеродный анализ указал на возраст — минимум 14 тысяч лет.