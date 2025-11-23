Рейтинг@Mail.ru
14:48 23.11.2025 (обновлено: 17:29 23.11.2025)
Уехавшему из России телеведущему грозит заочный арест, сообщили СМИ
Уехавшему из России телеведущему грозит заочный арест, сообщили СМИ
Телеведущему Александру Васильеву грозит арест из-за долгов его компании по налогам, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:48:00+03:00
2025-11-23T17:29:00+03:00
Уехавшему из России телеведущему грозит заочный арест, сообщили СМИ

Mash: телеведущему Александру Васильеву грозит арест из-за долгов по налогам

Александр Васильев
Александр Васильев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Александр Васильев. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Телеведущему Александру Васильеву грозит арест из-за долгов его компании по налогам, пишет Telegram-канал Mash.
"Александра Васильева могут заочно арестовать — его компания накопила 325 тысяч налоговых долгов", — говорится в публикации.
По информации Mash, экс-ведущий "Модного приговора" не платит по счетам с мая. ООО "ЛАВ", принадлежащее Васильеву, получило иск от ФНС на 95 тысяч рублей. Счета компании в двух банках были заблокированы и арестованы. Отмечается также, что ее юридический адрес оказался недостоверным. Кроме того, выручка в 2024 году упала до нуля.
Компания сотрудничала с различными производствами, в том числе с производителями фарфора, текстиля, хрусталя.
Историк моды Александр Васильев покинул Россию в 2022 году после начала специальной военной операции. Бывший ведущий телепрограммы "Модный приговор" осудил СВО и заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Сейчас он живет во Франции и зарабатывает на жизнь лекциями о моде.
