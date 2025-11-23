https://ria.ru/20251123/arest-2056928306.html
Уехавшему из России телеведущему грозит заочный арест, сообщили СМИ
Телеведущему Александру Васильеву грозит арест из-за долгов его компании по налогам, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 23.11.2025
в мире
россия
франция
федеральная налоговая служба (фнс россии)
александр васильев (историк моды)
В мире, Россия, Франция, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Александр Васильев (историк моды)
Mash: телеведущему Александру Васильеву грозит арест из-за долгов по налогам