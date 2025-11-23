https://ria.ru/20251123/afrika-2056873115.html
"Распадается на части": Землю ждет страшная катастрофа
"Распадается на части": Землю ждет страшную катастрофу
"Распадается на части": Землю ждет страшная катастрофа
Африканский континент разделяется на две части, говорится в исследовании ученых из Кильского университета, опубликованном в Journal of African Earth Sciences.
"Распадается на части": Землю ждет страшная катастрофа
Кильский университет: Африканский континент разделяется на две части
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Африканский континент разделяется на две части, говорится в исследовании ученых из Кильского университета, опубликованном в Journal of African Earth Sciences
.
Первоначальные данные об этом процессе были получены в конце 1960-х годов, во время исследования региона Афар в Эфиопии
(сейчас находится в Эритрее
. — Прим. ред.), который считается одним из самых климатически неблагоприятных на Земле
. При этом новые технологии позволили рассмотреть это явление более предметно.
"Объединив эти старинные наборы данных и применив современные технологии для их анализа, исследователи получили новые сведения о структуре магнитной земной коры в этом районе, что позволяет им лучше понять, как Африканский континент смещается, растягивается и распадается на части в процессе, известном как "рифтогенез", — говорится в материале.
Изучая магнитные данные, удалось обнаружить начало разрыва между Африкой
и Аравией, которые когда-то были соединены как части пазла. При этом к моменту полного разделения через пять-десять миллионов лет Африка будет состоять из двух массивов суши.
По словам профессора Питера Стайлса, геолога из Кильского университета, это исследование дает уникальную возможность посмотреть на то, как наша планета постоянно видоизменяется прямо у нас под ногами.