Рейтинг@Mail.ru
"Распадается на части": Землю ждет страшная катастрофа - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:02 23.11.2025 (обновлено: 13:16 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/afrika-2056873115.html
"Распадается на части": Землю ждет страшная катастрофа
"Распадается на части": Землю ждет страшная катастрофа - РИА Новости, 23.11.2025
"Распадается на части": Землю ждет страшная катастрофа
Африканский континент разделяется на две части, говорится в исследовании ученых из Кильского университета, опубликованном в Journal of African Earth Sciences. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T03:02:00+03:00
2025-11-23T13:16:00+03:00
наука
африка
эфиопия
эритрея
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32560/18/325601848_74:0:3487:1920_1920x0_80_0_0_a1d24e85ffcab03456ad3d390db6b5a0.jpg
https://ria.ru/20251123/solntse-2056871731.html
https://ria.ru/20251120/kometa-2056163367.html
африка
эфиопия
эритрея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32560/18/325601848_500:0:3060:1920_1920x0_80_0_0_2b87e60de91fd2b99bb485d5861a93db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
африка, эфиопия, эритрея, в мире
Наука, Африка, Эфиопия, Эритрея, В мире
"Распадается на части": Землю ждет страшная катастрофа

Кильский университет: Африканский континент разделяется на две части

© NASAАфриканский континент
Африканский континент - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© NASA
Африканский континент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Африканский континент разделяется на две части, говорится в исследовании ученых из Кильского университета, опубликованном в Journal of African Earth Sciences.
Первоначальные данные об этом процессе были получены в конце 1960-х годов, во время исследования региона Афар в Эфиопии (сейчас находится в Эритрее. — Прим. ред.), который считается одним из самых климатически неблагоприятных на Земле. При этом новые технологии позволили рассмотреть это явление более предметно.
Солнце - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Пугающий шаг": ученые захотели потушить Солнце
02:11
"Объединив эти старинные наборы данных и применив современные технологии для их анализа, исследователи получили новые сведения о структуре магнитной земной коры в этом районе, что позволяет им лучше понять, как Африканский континент смещается, растягивается и распадается на части в процессе, известном как "рифтогенез", — говорится в материале.
Изучая магнитные данные, удалось обнаружить начало разрыва между Африкой и Аравией, которые когда-то были соединены как части пазла. При этом к моменту полного разделения через пять-десять миллионов лет Африка будет состоять из двух массивов суши.
По словам профессора Питера Стайлса, геолога из Кильского университета, это исследование дает уникальную возможность посмотреть на то, как наша планета постоянно видоизменяется прямо у нас под ногами.
Снимок космического объекта 3I/ATLAS. 11 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В НАСА рассказали, откуда могла прилететь комета 3I/ATLAS
20 ноября, 01:27
 
НаукаАфрикаЭфиопияЭритреяВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала