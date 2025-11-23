В афганской провинции Пактия ввели запрет на показ живых существ

По данным AFJC, местные чиновники также получили указание воздерживаться от видеоинтервью, предоставляя свои отчеты в аудио- или письменном формате. Введенный запрет также затронул работу в социальных сетях государственного информационного агентства Бахтар, а также печатных изданий и местных радиостанций, таких как "Нан", "Зендеги", "Хава", "Патан Гаг" и "Самаки Гаг".