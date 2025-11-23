https://ria.ru/20251123/afganistan-2056977863.html
В афганской провинции Пактия ввели запрет на показ живых существ
В афганской провинции Пактия ввели запрет на показ живых существ - РИА Новости, 23.11.2025
В афганской провинции Пактия ввели запрет на показ живых существ
Власти восточной афганской провинции Пактия ввели запрет на демонстрацию изображений живых существ в связи с чем было остановлено вещание национального...
В афганской провинции Пактия ввели запрет на показ живых существ
В афганской провинции остановили ТВ-вещание из-за запрета на показ живых существ
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Власти восточной афганской провинции Пактия ввели запрет на демонстрацию изображений живых существ в связи с чем было остановлено вещание национального телевидения, которое теперь преобразовано в радиостанцию, сообщил в воскресенье Центр афганской журналистики (AFJC
).
«
"Источник в провинции Пактия
сообщил центру, что управление министерства информации и культуры совместно с губернатором провинции уведомили сотрудников национального телевидения о прекращении его деятельности. Телевидение было реорганизовано и теперь функционирует как радиостанция", - говорится в сообщении.
По данным AFJC, местные чиновники также получили указание воздерживаться от видеоинтервью, предоставляя свои отчеты в аудио- или письменном формате. Введенный запрет также затронул работу в социальных сетях государственного информационного агентства Бахтар, а также печатных изданий и местных радиостанций, таких как "Нан", "Зендеги", "Хава", "Патан Гаг" и "Самаки Гаг".
Пактия
стала 23-й из 34-х афганских провинций, где действует подобная рестрикция.
Запрет на показ живых существ основан на статье 17 Закона о поощрении добродетели и предотвращения порока, имплементация которого привела к закрытию или перепрофилированию десятков телеканалов в радиостанции, а также негативно повлияла на работу печатных изданий в ряде провинций, отмечает центр.