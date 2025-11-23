https://ria.ru/20251123/afcfta-2056890168.html
В Африке оценили декларацию саммита G20
В Африке оценили декларацию саммита G20 - РИА Новости, 23.11.2025
В Африке оценили декларацию саммита G20
Африканские страны удовлетворены принятой в Йоханнесбурге декларацией саммита лидеров G20, в ней подчеркнута важность основанной на правилах торговли, заявил... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T08:56:00+03:00
2025-11-23T08:56:00+03:00
2025-11-23T08:56:00+03:00
в мире
йоханнесбург
максим орешкин
всемирная торговая организация (вто)
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2bb8c2933b62184e2b0df0a8cd6b1bb3.jpg
https://ria.ru/20251122/organizatory-2056780575.html
йоханнесбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_12af6f0b6ce32ca9b317a986e94d01c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йоханнесбург, максим орешкин, всемирная торговая организация (вто), большая двадцатка
В мире, Йоханнесбург, Максим Орешкин, Всемирная торговая организация (ВТО), Большая двадцатка
В Африке оценили декларацию саммита G20
Мене: страны Африки удовлетворены принятой в Йоханнесбурге декларацией G20
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Африканские страны удовлетворены принятой в Йоханнесбурге декларацией саммита лидеров G20, в ней подчеркнута важность основанной на правилах торговли, заявил РИА Новости генеральный секретарь Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) Вамкеле Мене.
"Декларация важна, так как в ней подчеркнута важность многосторонней торговли, а также основанной на правилах торговой системы, которую необходимо защитить. В этом аспекте у нас очень хорошая декларация", - заявил Мене на полях саммита лидеров "Большой двадцатки".
Лидеры в декларации саммита призвали к реформе Всемирной торговой организации
, чтобы она могла эффективнее удовлетворять потребности государств-членов, а региональные объединения, в том числе AfCFTA, являются ключом к экономическому росту.
Африканская континентальная зона свободной торговли является вторым в мире после ВТО торговым объединением, включающим 54 страны с населением порядка 1,3 миллиарда человек.
Саммит проходит в Йоханнесбурге
22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин
.