В Африке оценили декларацию саммита G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Африканские страны удовлетворены принятой в Йоханнесбурге декларацией саммита лидеров G20, в ней подчеркнута важность основанной на правилах торговли, заявил РИА Новости генеральный секретарь Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) Вамкеле Мене.

"Декларация важна, так как в ней подчеркнута важность многосторонней торговли, а также основанной на правилах торговой системы, которую необходимо защитить. В этом аспекте у нас очень хорошая декларация", - заявил Мене на полях саммита лидеров "Большой двадцатки".