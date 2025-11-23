Аэропорты "Шереметьево" и "Жуковский" работают в штатном режиме

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Шереметьево" и "Жуковский" работают в штатном режиме в условиях снегопада, накрывшего московский регион, сообщили РИА Новости представители аэропортов.

"Аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме. Прибывающие и вылетающие рейсы обслуживаются по расписанию, задержек рейсов по погодным условиям не зарегистрировано. Наземными службами аэропорта осуществляется противообледенительная подготовка вылетающих воздушных судов", - рассказал представитель авиагавани.