Аэропорты "Шереметьево" и "Жуковский" работают в штатном режиме

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Шереметьево" и "Жуковский" работают в штатном режиме в условиях снегопада, накрывшего московский регион, сообщили РИА Новости представители аэропортов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом. Корреспонденты РИА Новости передавали, что вечером в субботу московский регион накрыл снегопад.
"Аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме. Прибывающие и вылетающие рейсы обслуживаются по расписанию, задержек рейсов по погодным условиям не зарегистрировано. Наземными службами аэропорта осуществляется противообледенительная подготовка вылетающих воздушных судов", - рассказал представитель авиагавани.
Аэропорт "Шереметьево" также работает в обычном режиме, сообщил его представитель.
Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" продолжают регулярно принимать и выпускать рейсы, при этом по состоянию на 00.35 мск во "Внуково" на вылет задерживаются пять рейсов, а в "Домодедово" - один рейс, следует из данных онлайн-табло аэропортов.