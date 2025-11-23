Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты "Шереметьево" и "Жуковский" работают в штатном режиме - РИА Новости, 23.11.2025
00:48 23.11.2025
Аэропорты "Шереметьево" и "Жуковский" работают в штатном режиме
Аэропорты "Шереметьево" и "Жуковский" работают в штатном режиме
"Шереметьево" и "Жуковский" работают в штатном режиме в условиях снегопада, накрывшего московский регион, сообщили РИА Новости представители аэропортов. РИА Новости, 23.11.2025
москва, михаил леус, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Москва, Михаил Леус, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
Аэропорты "Шереметьево" и "Жуковский" работают в штатном режиме

Аэропорты Шереметьево и Жуковский работают в штатном режиме в условиях снегопада

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Шереметьево" и "Жуковский" работают в штатном режиме в условиях снегопада, накрывшего московский регион, сообщили РИА Новости представители аэропортов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом. Корреспонденты РИА Новости передавали, что вечером в субботу московский регион накрыл снегопад.
"Аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме. Прибывающие и вылетающие рейсы обслуживаются по расписанию, задержек рейсов по погодным условиям не зарегистрировано. Наземными службами аэропорта осуществляется противообледенительная подготовка вылетающих воздушных судов", - рассказал представитель авиагавани.
Аэропорт "Шереметьево" также работает в обычном режиме, сообщил его представитель.
Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" продолжают регулярно принимать и выпускать рейсы, при этом по состоянию на 00.35 мск во "Внуково" на вылет задерживаются пять рейсов, а в "Домодедово" - один рейс, следует из данных онлайн-табло аэропортов.
Гололед в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности
МоскваМихаил ЛеусШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
