Нидерландский аэропорт открылся после инцидента с дронами - РИА Новости, 23.11.2025
01:50 23.11.2025 (обновлено: 01:58 23.11.2025)
Нидерландский аэропорт открылся после инцидента с дронами
Нидерландский аэропорт открылся после инцидента с дронами
Движение в аэропорту Эйндховена на юге Нидерландов восстановлено после инцидента с дронами, сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс. РИА Новости, 23.11.2025
2025
Новости
в мире, эйндховен, нидерланды
В мире, Эйндховен, Нидерланды
Нидерландский аэропорт открылся после инцидента с дронами

Аэропорт Эйндховена открылся после инцидента с дронами

CC BY-SA 3.0 / CoolmenNL / Аэропорт Эйндховен в Нидерландах
Аэропорт Эйндховен в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
CC BY-SA 3.0 / CoolmenNL /
Аэропорт Эйндховен в Нидерландах. Архивное фото
ГААГА, 23 ноя - РИА Новости. Движение в аэропорту Эйндховена на юге Нидерландов восстановлено после инцидента с дронами, сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
Ранее в субботу глава минобороны Нидерландов сообщил, что воздушное движение в аэропорту Эйндховена приостановлено из-за нескольких дронов.
"Воздушное движение в аэропорту Эйндховена только что было возобновлено", - написал Брекелманс в соцсети Х.
По его словам, минобороны приняло меры против беспилотников, однако из соображений безопасности не может сообщить детали.
Министр назвал недопустимым нарушение воздушного движения из-за дронов.
Бельгийский полицейский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
СМИ: Брюссель забыл вызвать спецполицию в аэропорт после сообщений о БПЛА
В миреЭйндховенНидерланды
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
