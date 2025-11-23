https://ria.ru/20251123/aeroport-2056871294.html
Нидерландский аэропорт открылся после инцидента с дронами
Нидерландский аэропорт открылся после инцидента с дронами
Движение в аэропорту Эйндховена на юге Нидерландов восстановлено после инцидента с дронами, сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс. РИА Новости, 23.11.2025
