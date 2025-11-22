Жители Киева вновь вышли на митинг против Зеленского и Ермака

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Жители Киева вышли на акцию протеста с требованием отставки Владимира Зеленского и увольнения главы его офиса Андрея Ермака, пишет издание "Страна.ua".
"Вторую неделю подряд в субботу на Майдане в Киеве собираются протестующие. <...> На акции присутствует около 30 человек. Люди продолжают подтягиваться. <...> Участники уже требуют не просто отставки Ермака, а его ареста. Протестующие заявили, что будут выходить на Майдан каждую субботу в 12:00, пока Ермак, по их словам, не окажется за решеткой. Они призывают граждан по всей стране организовывать аналогичные акции у зданий областных администраций", — говорится в сообщении.
На минувшей неделе, 15 ноября, в украинской столице прошел аналогичный митинг, в котором приняли участие около 100 человек. Манифестанты призывали устроить главе киевского режима "народный импичмент".
В четверг депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что партия "Европейская солидарность" зарегистрировала в парламенте представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака с поста главы его офиса, а Рустема Умерова освободить от должности секретаря СНБО. Однако, как передает телеканал "Общественное", Зеленский на это не согласился.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и действующего министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он якобы не знал, что происходит за его спиной. А на вопрос о возможном увольнении Ермака, которого также считают причастным к коррупционным схемам, глава киевского режима ответил, что "офис президента — его кадровый приход, поэтому он имеет право принимать любые решения".
