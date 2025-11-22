Участники митинга за отставку Владимира Зеленского и увольнение главы его офиса Андрея Ермака в Киеве

Участники митинга за отставку Владимира Зеленского и увольнение главы его офиса Андрея Ермака в Киеве

© Фото : СТРАНА.ua Участники митинга за отставку Владимира Зеленского и увольнение главы его офиса Андрея Ермака в Киеве

Жители Киева вновь вышли на митинг против Зеленского и Ермака

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Жители Киева вышли на акцию протеста с требованием отставки Владимира Зеленского и увольнения главы его офиса Андрея Ермака, пишет издание " Жители Киева вышли на акцию протеста с требованием отставки Владимира Зеленского и увольнения главы его офиса Андрея Ермака, пишет издание " Страна.ua ".

Майдане в Киеве собираются протестующие. <...> На акции присутствует около 30 человек. Люди продолжают подтягиваться. <...> Участники уже требуют не просто отставки 12:00 , пока Ермак, по их словам, не окажется за решеткой. Они призывают граждан по всей стране организовывать аналогичные акции у зданий областных администраций", — говорится в сообщении. "Вторую неделю подряд в субботу нав Киеве собираются протестующие. <...> На акции присутствует около 30 человек. Люди продолжают подтягиваться. <...> Участники уже требуют не просто отставки Ермака , а его ареста. Протестующие заявили, что будут выходить на Майдан каждую субботу в, пока Ермак, по их словам, не окажется за решеткой. Они призывают граждан по всей стране организовывать аналогичные акции у зданий областных администраций", — говорится в сообщении.

© Фото : СТРАНА.ua Участники митинга за отставку Владимира Зеленского и увольнение главы его офиса Андрея Ермака в Киеве © Фото : СТРАНА.ua Участники митинга за отставку Владимира Зеленского и увольнение главы его офиса Андрея Ермака в Киеве

На минувшей неделе, 15 ноября, в украинской столице прошел аналогичный митинг, в котором приняли участие около 100 человек. Манифестанты призывали устроить главе киевского режима "народный импичмент".

В четверг депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что партия "Европейская солидарность" зарегистрировала в парламенте представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака с поста главы его офиса, а Рустема Умерова освободить от должности секретаря СНБО. Однако, как передает телеканал "Общественное", Зеленский на это не согласился.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Десятого ноябряначали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко , в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и действующего министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.