Американская жестокость. Трамп лишил Зеленского последнего друга

Президент США Дональд Трамп бывает жесток. Он требует от Владимира Зеленского до четверга подписаться под планом урегулирования, который на Украине называют "предательским", "капитулянтским" и "надиктованным Москвой".

В противном случае, как утверждают источники американских СМИ, Вашингтон прервет продажу оружия и передачу разведанных, а Евросоюз не в состоянии в полной мере компенсировать Украине ни то ни другое. Трамп так уже делал, когда Зеленский посмел ему перечить в ходе исторического торга в Белом доме, поэтому угрозу следует воспринимать серьезно, а эффект от нее проявится относительно быстро из-за печального для ВСУ положения дел на фронте.

Для Зеленского это станет пыткой клаустрофоба: он будет смотреть, как мир, где он может чувствовать себя в безопасности, сужается в географическом, экономическом, политическом, физическом смыслах. Он сам заявил, что Украина поставлена перед "очень тяжелым выбором" "в один из самых тяжелых моментов" ее истории: "Или тяжелые 28 пунктов, или крайне тяжелая зима, самая тяжелая".

Короче, тяжко ему. Но то, что президент США на него в этот момент давит, — не проявление жестокости. С криворожца можно и нужно драть три шкуры — и то мало будет. Нельзя забывать, что он в той или иной степени испоганил жизнь целому континенту.

Жестокость американца в другом. В темный для Зеленского час, когда внутренние враги бьют изнутри, внешние — снаружи, а российская армия берет города, Трамп отнял у него последнего друга в Белом доме. Того, с кем можно поделиться бедой. Того, у кого можно попросить помощи.

С поста спецпредставителя президента США по Украине уходит Кит Келлог . Как заявили в Белом доме, не позднее января он "уступит место новым переговорщикам". А его собственное время истекло.

Именно Келлог был автором первого плана по урегулированию на Украине, который раньше называли "планом Трампа". К моменту своего составления этот план уже был неприемлем для России , но в то же время выглядел свежо, даже как искра разума на фоне всего того, что несли по кочкам официальные власти в Вашингтоне, Брюсселе Киеве . По крайней мере, Келлог предлагал на десятилетия отложить вопрос расширения НАТО и заморозить конфликт по линии соприкосновения. Все остальные требовали от Москвы вывода войск "за границы 1991 года", это был для Зеленского минимум — вот настолько широко он раскрывал тогда рот.

Как следствие, после победы на выборах Трамп назначил Келлога спецпредставителем по Украине: ты придумал — ты и внедряй. А украинцы быстро сориентировались: помимо того, что Келлог — лауреат их ордена "За заслуги" первой степени, его дочку хорошо пристроили. Официально она — волонтер, но в реалиях Киева это часто означает освоение внешней помощи и соучастие в распиле.

Так или иначе, осознав Келлога как друга врагов, Москва полузаблокировала его назначение: спецпредставителем по Украине он действительно стал, но без совмещения с должностью спецпредставителя по России. За контакты с Кремлем стал отвечать Стив Уиткофф . Будучи другом Трампа, тот мог гарантировать конфиденциальность переговоров, а Келлога отправили общаться с Зеленским — и он был в этой роли по-своему хорош.

В том числе стараниями Келлога криворожец возлюбил идею с заморозкой конфликта по линии фронта как свою собственную, будто и не собирался идти на Крым . С грехом пополам его устроило и то, что идею с вступлением в НАТО отложат, но хотя бы не отменят.

Келлог сумел продать свой план украинцам к их собственному удовольствию, как-то даже по-отечески и с понятными им доводами. Они часто сводились к уже известной Киеву стратагеме: "Сейчас обещайте что угодно, а вешать мы их будем потом".

Отставной генерал-лейтенант терпеливо объяснял кэвээнщикам, что ВСУ нужна передышка, иначе ситуация станет катастрофической. Успокаивал их тем, что признавать территориальные потери необязательно. Подавал свои идеи как хитрость, по которой бегство — это не бегство, а стратегическое отступление: потом дождетесь момента — и вернете свое.

Так Зеленский, до того строивший из себя Наполеона, стал горячим сторонником "заморозки по линии соприкосновения". Вместо "бойся меня!" стало проявляться "только не бейте!": 98% отрезвляющего эффекта — заслуга российской армии, но по одному проценту справедливо отдать Трампу — за ор в Белом доме и Келлогу, который действовал лаской и стал для Киева кем-то вроде психолога-консультанта или коуча. Его явный талант — подбирать слова, которые понравятся собеседнику. Поэтому он десять лет продержался в кадровой чехарде команды Трампа, откуда через полгода-год или убегают в ужасе, или выставляются на мороз.

Это не означает, что уходящий спецпредставитель — кабинетный подлиза и трус, отнюдь нет, он боевой генерал, воевал во Вьетнаме Ираке , участвовал во вторжении в Панаму , имеет награды за ратные подвиги. Такой типаж встречается в специфической среде высших офицеров — человек, умеющий сказать сильным мира сего именно то, что они хотят услышать. Как следствие, и нарциссичный Трамп, и эгоцентричный Зеленский ценили Келлога, но Зеленский ценил сильнее — как уникального лоббиста, конфидента и старого пса холодной войны, привыкшего мыслить категориями противостояния с Россией.

Для криворожца генерал оказался опорой в Белом доме и самым близким человеком в окружении Трампа. Для украинцев — великим утешителем, про которого блогеры говорили "наш котик". А для России — поводом для раздражения. Из-за настырности украинской прессы, которая тоже нуждалась в психоаналитике из США, Келлог слишком часто повторял на публике то, о чем можно говорить только в кабинетах. Например, расписывал украинцам выгоды от подхода "смирись сейчас, копи силы, ударишь потом".

В том числе поэтому "мирный план Трампа" (то есть Келлога) принципиальным образом не устраивал побеждающую сторону. То есть Россию. И со временем президент США, вероятно, осознал, что от воодушевляющего украинцев генерала проку не будет. Задушевные беседы с криворожцем только мешают заявленной цели — достижению мира.

Теперь другая политика — запугивание: хорошего копа сменяет плохой коп. Вашингтон собирается делать то, чем до сих пор занималась только наша страна, в первую очередь наша армия: создавать в голове Зеленского ощущение обреченности, в идеале — отчаяния. Только так можно заставить украинский режим принять реальность и через это завершить войну.