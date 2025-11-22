https://ria.ru/20251122/zemletryasenie-2056740041.html
В районе северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано утром в субботу вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 22.11.2025
