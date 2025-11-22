Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленский превратился в "испуганного кота" - РИА Новости, 22.11.2025
10:53 22.11.2025 (обновлено: 16:54 22.11.2025)
СМИ: Зеленский превратился в "испуганного кота"
Владимир Зеленский и его западные союзники лишились всех козырей на фоне коррупционного скандала на Украине, он превратился в "испуганного кота", пишет в... РИА Новости, 22.11.2025
СМИ: Зеленский превратился в "испуганного кота"

Sabah: Зеленский лишился всех козырей из-за коррупционного скандала

© Getty Images / Europa Press News/Eduardo ParraВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Getty Images / Europa Press News/Eduardo Parra
Владимир Зеленский. Архивное фото
АНКАРА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский и его западные союзники лишились всех козырей на фоне коррупционного скандала на Украине, он превратился в "испуганного кота", пишет в субботу колумнист турецкой проправительственной газеты Sabah Берджан Тутар.
"Миллиардная коррупционная сеть Владимира Зеленского и его окружения лишила Киев и его союзников всех козырей. Зеленский, который ранее выступал против даже временного перемирия, не говоря уже о постоянном мире, на этот раз превратился в испуганного кота. По всей видимости, после скандала с взятками представители Пентагона встретились с Зеленским в Киеве и выдвинули ему все необходимые ультиматумы. Зеленский теперь ничем не отличается от кота, пролившего молоко", — пишет колумнист.
Граница Белоруссии и Украины возле пункта пропуска Новая Гута Гомельской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В США рассказали о необычном решении Зеленского
Вчера, 05:53
По его словам, Европа находится в шоке от этой "реальности жизни".
"Отсюда мы понимаем, что проблема Европы не в Украине. Похоже, они уже давно списали Украину со счетов", — отмечает колумнист.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября сообщило, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк добавил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие Тенор, Рокет и Карлсона. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Станет покойником": в США рассказали о фатальном ударе по Зеленскому
Вчера, 03:31
 
В миреУкраинаКиевЕвропаВладимир ЗеленскийТимур МиндичГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомМинистерство обороны СШАДело Миндича
 
 
