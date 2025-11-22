Рейтинг@Mail.ru
"Станет покойником": в США рассказали о фатальном ударе по Зеленскому - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 22.11.2025 (обновлено: 03:45 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/zelenskiy-2056743047.html
"Станет покойником": в США рассказали о фатальном ударе по Зеленскому
"Станет покойником": в США рассказали о фатальном ударе по Зеленскому - РИА Новости, 22.11.2025
"Станет покойником": в США рассказали о фатальном ударе по Зеленскому
Соединенные Штаты готовятся забить последний гвоздь в гроб Зеленского, раскрыв данные о его личном участии в беспрецедентных махинациях на сумму 48 миллиардов... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T03:31:00+03:00
2025-11-22T03:45:00+03:00
украина
в мире
киев
эстония
ларри джонсон
кайя каллас
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636881_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_7d6b1641bff1b5da147b062d533ed8da.jpg
https://ria.ru/20251120/tramp-2056455891.html
https://ria.ru/20251120/azarov-2056353424.html
https://ria.ru/20251120/zelenskiy-2056174567.html
украина
киев
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636881_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c60c7e4ee5765cabd23e81fa7528810f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, киев, эстония, ларри джонсон, кайя каллас, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша
Украина, В мире, Киев, Эстония, Ларри Джонсон, Кайя Каллас, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США
"Станет покойником": в США рассказали о фатальном ударе по Зеленскому

Джонсон: США вскрыли махинации Зеленского на 48 миллиардов долларов

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты готовятся забить последний гвоздь в гроб Зеленского, раскрыв данные о его личном участии в беспрецедентных махинациях на сумму 48 миллиардов долларов, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«

"Эти 100 миллионов долларов, коррупционные махинации (в окружении Зеленского. — Прим. ред.), о которых все говорят, — мелочь. Министерство обороны США сейчас ведет расследование, основываясь на <…> разоблачительных документах, фактических доказательствах, банковских счетах и так далее. Они ищут 48 миллиардов долларов, которые были переправлены, большая часть из которых — на счета Зеленского. Миллиардов!" — воскликнул эксперт.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Трамп требует от Зеленского быстро принять план урегулирования, пишут СМИ
20 ноября, 23:05
Небывалый масштаб коррупции во главе киевского режима объясняется поддержкой европейских чиновников самого высокого уровня. Джонсон отмечает, что в схемах переправления средств была заинтересована и глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
«
"А вы хотите знать, почему Кая Каллас так хочет, чтобы конфликт продолжался? Большинство этих денег ушло в банки Эстонии. <…> Так что, сами понимаете, эти 100 миллионов долларов — ерунда. Тут замешано нечто гораздо большее. И я думаю, Зеленский понимает, что если он не будет сотрудничать с Соединёнными Штатами, то станет просто покойником", — резюмировал экс-офицер.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
НАБУ должно возбудить уголовное дело против Зеленского, считает Азаров
20 ноября, 16:10
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В США высказались о бегстве Зеленского после коррупционного скандала
20 ноября, 03:30
 
УкраинаВ миреКиевЭстонияЛарри ДжонсонКайя КалласГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала