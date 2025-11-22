МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты готовятся забить последний гвоздь в гроб Зеленского, раскрыв данные о его личном участии в беспрецедентных махинациях на сумму 48 миллиардов долларов, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"Эти 100 миллионов долларов, коррупционные махинации (в окружении Зеленского. — Прим. ред.), о которых все говорят, — мелочь. Министерство обороны США сейчас ведет расследование, основываясь на <…> разоблачительных документах, фактических доказательствах, банковских счетах и так далее. Они ищут 48 миллиардов долларов, которые были переправлены, большая часть из которых — на счета Зеленского. Миллиардов!" — воскликнул эксперт.
Небывалый масштаб коррупции во главе киевского режима объясняется поддержкой европейских чиновников самого высокого уровня. Джонсон отмечает, что в схемах переправления средств была заинтересована и глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"А вы хотите знать, почему Кая Каллас так хочет, чтобы конфликт продолжался? Большинство этих денег ушло в банки Эстонии. <…> Так что, сами понимаете, эти 100 миллионов долларов — ерунда. Тут замешано нечто гораздо большее. И я думаю, Зеленский понимает, что если он не будет сотрудничать с Соединёнными Штатами, то станет просто покойником", — резюмировал экс-офицер.
Коррупционный скандал на Украине
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.