"Вывезут его на самолете". В США раскрыли план ЦРУ в отношении Зеленского

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Западные спецслужбы вполне могут спасти Владимира Зеленского, который оказался в крайне тяжелом положении, заявил американский военный аналитик, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Наш друг Зеленский находится на очень шаткой почве, как и его ближайшее окружение. <…> Он оказался между бандеровцами, которые контролируют его, и обществом, которое уже устало от коррупции и того факта, что он даже не законный глава государства. <…> Можно ли ему предоставить какой-то выход? Кто-то из ЦРУ или MИ-6, или оба могут сказать ему: "Игра окончена, тебе нужно уйти". <…> И они вывезут его на самолете, куда отправились его два проворовавшихся друга, — в Израиль, откуда его не экстрадируют", — сказал эксперт.
При этом он, ссылаясь на свои источники в Европе, сообщил, что глава киевского режима располагает суммой "как минимум в миллиард долларов наличными".
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
