Лидеры Северо-Балтийской восьмерки поговорили с Зеленским - РИА Новости, 22.11.2025
23:32 22.11.2025 (обновлено: 23:35 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/zelenskij-2056863392.html
Лидеры Северо-Балтийской восьмерки поговорили с Зеленским
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, нато
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лидеры Северо-Балтийской восьмерки (NB8) провели разговор с Владимиром Зеленским, говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Швеции.
"Мы – лидеры Северо-Балтийской восьмерки – поговорили с… Зеленским сегодня", - говорится в заявлении.
Страны выразили полную поддержку решениям украинского конфликта, которые бы обеспечили большую безопасность и стабильность Украине и Европе.
В заявлении лидеры объединения, в которое входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония, пообещали продолжить вооружать Украину, а также поддерживать усиление санкций и другие экономические меры, пока длится украинский конфликт.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
