В офисе Зеленского анонсировали консультации по новому плану США

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Консультации по предложенному США плану по урегулированию на Украине состоятся на днях, сообщается в субботу в офисе Владимира Зеленского.
Ранее в субботу Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по предложенному США плану по урегулированию на Украине, возглавит ее глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
"Рассчитываем на конструктивную работу и готовы работать максимально быстро, чтобы достичь реального мира", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса Зеленского.
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
