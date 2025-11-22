https://ria.ru/20251122/zelenskij-2056733816.html
Зеленский относится к населению Украины как к ресурсу, заявил Мирошник
Президент Украины Владимир Зеленский относится к населению страны как к ресурсу для использования в боевых действиях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости, 22.11.2025
