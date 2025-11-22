Рейтинг@Mail.ru
Зеленский относится к населению Украины как к ресурсу, заявил Мирошник
Специальная военная операция на Украине
 
22.11.2025
Зеленский относится к населению Украины как к ресурсу, заявил Мирошник
Президент Украины Владимир Зеленский относится к населению страны как к ресурсу для использования в боевых действиях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости, 22.11.2025
в мире, украина, россия, владимир зеленский, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Родион Мирошник
Зеленский относится к населению Украины как к ресурсу, заявил Мирошник

Мирошник: Зеленский относится к украинцам как к ресурсу для использования в боях

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский относится к населению страны как к ресурсу для использования в боевых действиях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Зеленский относится к людям исключительно как к ресурсу. У него нет задачи исправления демографического кризиса, у него нет задачи строить процветающую Украину и как-то сохранять этот народ. Это ресурс, который будет просто использоваться для ведения военных действий", - сказал он интервью aif.ru.
По его словам, украинские военные ведут учет того, сколько людей у них еще осталось и сколько месяцев с таким количеством людей они смогут продержаться.
"У Украины других ресурсов нет, только пушечное мясо", - подчеркнул Мирошник.
