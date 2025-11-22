МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский относится к населению страны как к ресурсу для использования в боевых действиях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, украинские военные ведут учет того, сколько людей у них еще осталось и сколько месяцев с таким количеством людей они смогут продержаться.