Захарова отреагировала на статью в Telegraph о финском снайпере
Захарова отреагировала на статью в Telegraph о финском снайпере - РИА Новости, 22.11.2025
Захарова отреагировала на статью в Telegraph о финском снайпере
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала русофобской статью в британской газете Telegraph о финском снайпере Симо Хяюхя, в ходе Советско-финской... РИА Новости, 22.11.2025
финляндия
россия
ссср
мария захарова
нато
https://ria.ru/20251121/zakharova-2056582348.html
https://ria.ru/20251117/stubb-2055377663.html
Захарова отреагировала на статью в Telegraph о финском снайпере
Захарова: британцы записали убийцу русских в герои Второй мировой войны
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала русофобской статью в британской газете Telegraph о финском снайпере Симо Хяюхя, в ходе Советско-финской войны 1939-40 годов убившем большое количество советских солдат.
"Неонацизм шагает по Европе
. "Я убил 500 русских" – так звучит заголовок статьи в британской The Telegraph, посвящённой фигуре финского снайпера Симо Хяюхя. Увлекшись переписыванием истории, британцы записали "убийцу русских" в ... герои Второй мировой войны. Хотя Симо Хяюхя принимал участие только в советско-финском конфликте 1939-1940 годов", - написала Захарова
в своем Telegram-канале.
Она отметила, что включение этой фигуры в цикл материалов, посвящённых Второй мировой войне, является отражением целенаправленной кампании по исключению СССР
из рядов антигитлеровской коалиции и очернению Красной армии.
"Примечательно, что история хладнокровного снайпера, который в результате боевых действий в 1940 года стал инвалидом, из-за чего не смог завести семью и умер в одиночестве, стала основой для очередной русофобской агитки. Британцы изо всех сил пытаются вслед за маннергеймовской пропагандой вылепить из Симо Хяюхя мифологизированный образ героя", - отметила Захарова.
Она напомнила, что в 1941 году, когда Финляндия
воевала против СССР на стороне гитлеровской Германии
, Хяюхя хотел воевать плечом к плечу с гитлеровцами, но его не пустили из-за ранения, сделавшего его инвалидом.
"Политический заказ диктует лепить врагов из русских, которых можно убивать сотнями, купаясь в крови. Нашли того, кто это действительно делал, его и превращают в "героя" – локального рэмбо финского рóзлива ... Финляндия вступила в НАТО
, а там реабилитация нацизма и русофобия – основополагающие линии", - отметила Захарова.