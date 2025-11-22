Рейтинг@Mail.ru
Захарова отреагировала на статью в Telegraph о финском снайпере - РИА Новости, 22.11.2025
16:01 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/zakharova-2056809871.html
Захарова отреагировала на статью в Telegraph о финском снайпере
Захарова отреагировала на статью в Telegraph о финском снайпере - РИА Новости, 22.11.2025
Захарова отреагировала на статью в Telegraph о финском снайпере
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала русофобской статью в британской газете Telegraph о финском снайпере Симо Хяюхя, в ходе Советско-финской... РИА Новости, 22.11.2025
Захарова отреагировала на статью в Telegraph о финском снайпере

Захарова: британцы записали убийцу русских в герои Второй мировой войны

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала русофобской статью в британской газете Telegraph о финском снайпере Симо Хяюхя, в ходе Советско-финской войны 1939-40 годов убившем большое количество советских солдат.
"Неонацизм шагает по Европе. "Я убил 500 русских" – так звучит заголовок статьи в британской The Telegraph, посвящённой фигуре финского снайпера Симо Хяюхя. Увлекшись переписыванием истории, британцы записали "убийцу русских" в ... герои Второй мировой войны. Хотя Симо Хяюхя принимал участие только в советско-финском конфликте 1939-1940 годов", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Захарова высказалась об утечках в СМИ по мирному плану США
21 ноября, 13:57
Она отметила, что включение этой фигуры в цикл материалов, посвящённых Второй мировой войне, является отражением целенаправленной кампании по исключению СССР из рядов антигитлеровской коалиции и очернению Красной армии.
"Примечательно, что история хладнокровного снайпера, который в результате боевых действий в 1940 года стал инвалидом, из-за чего не смог завести семью и умер в одиночестве, стала основой для очередной русофобской агитки. Британцы изо всех сил пытаются вслед за маннергеймовской пропагандой вылепить из Симо Хяюхя мифологизированный образ героя", - отметила Захарова.
Она напомнила, что в 1941 году, когда Финляндия воевала против СССР на стороне гитлеровской Германии, Хяюхя хотел воевать плечом к плечу с гитлеровцами, но его не пустили из-за ранения, сделавшего его инвалидом.
"Политический заказ диктует лепить врагов из русских, которых можно убивать сотнями, купаясь в крови. Нашли того, кто это действительно делал, его и превращают в "героя" – локального рэмбо финского рóзлива ... Финляндия вступила в НАТО, а там реабилитация нацизма и русофобия – основополагающие линии", - отметила Захарова.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии
17 ноября, 08:57
 
